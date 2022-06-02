التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عن شروط التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور، ويبحث العديد من المواطنين بالمملكة خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن كيفية التسجيل في الضمان المطور الجديد الذي قام مجلس الحكومة السعودي بتحديثه في عام 2021، وذلك لمساعدة جميع المحتاجين والفقراء لتحقيق رؤية المملكة 2030.

طريقة التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور 1443

توجد مجموعة من الخطوات يجب اتباعها للتسجيل في الضمان الإجتماعي المطور وهي:

يجب الدخول إلى الرابط الخاص بمنصة وزارة الموارد البشرية السعودية.

ثم القيام بالضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية.

ثم الضغط على بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الإجتماعية.

ثم تسجيل حساب جديد.

يقوم المتقدم بكتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق وهي رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال.

يقوم المتقدم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

كتابة رمز التحقق الذي يتم إرساله.

يضغط على الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

ثم يقوم بالضغط على مربع التسجيل.

سيتم ارسال نصية لك تحتوي على تأكيد.

يتم ادراج الرسالة المرسلة ثم الضغط على تأكيد.

سيظهر لك من خلال واجهة الموقع الرئيسية بأنك قد سجلت في منصة الضمان الإجتماعي الجديد عبر الإنترنت.

يجب قراءة أحكام ومعلومات والشروط المطلوبة ثم الضغط على مربع الدخول للخدمة.

يجب الضغط على مكتب الضمان الذي تريده.

اختيار الفئة، وادراج جميع المعلومات الخاصة بالعائلة.

ثم المتابعة وإرفاق جميع الملفات والمرفقات المطلوبة.

قراءة جميع الأحكام ثم الضغط على تقديم الطلب.

يجب الاحتفاظ برقم الضمان الاجتماعي لأنك ستستخدمه في خدمة الاستعلام عن بيانات المستفيد.

شروط الضمان الإجتماعي المطور

هناك عدة شروط يجب توافرها في المتقدم للتسجيل في الضمان الإجتماعي المطور وهي: