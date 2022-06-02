نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الف مبروك النجاح” رابط نتائج الصف السادس العراق الدور الاول epedu.gov.iq رابط شغال في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم رابط الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي العراق الخاصة بالدور الأول للعام الدراسي 2022م، كشفت وزارة التربية والتعليم الأساسي في العراق عن رصد بعض النتائج في بعض محافظات العراق ومنها محافظة الكرخ الأولى والثانية وبعض المحافظات الأخرى ولكن عمليات الرصد لا تزال قائمة حتى الآن في باقي المحافظات وبمجرد ظهورها سيتم الكشف عنها بشكل رسمي على موقع الوزارة أو على الموقع الخاص بمديريات العراق التعليمية أجمع.

نتائج الصف السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2022م

من أجل الحصول على النتيجة يمكنكم الاستعلام عنها من خلال بعض الخطوات البسيطة والتي تتمثل في كل مما يلي والخطوات خاصة بكل المحافظات العراقية:-

يجب الدخول أولًا على موقع وزارة التربية والتعليم في العراق الإلكتروني الرسمي.

سجل بعد ذلك رقم جلوسك الذي تم تزويدك به أول يوم في الاختبارات واكتب اسمك رباعيًا بشكل صحيح.

انقر بعد ذلك على أيقونة “عرض النتيجة” وبمجرد النقر عليها ستظهر أمامك صفحة كاملة بها كل البيانات بشأن النتيجة.

نتيجة الشهادة الابتدائية دور أول 2022م العراق

لم يتم الكشف عن النتيجة بشكل رسمي في بعض محافظات العراق ومنها محافظة بغداد، محافظة واسط، محافظة بابل، محافظة صلاح الدين، محافظة دهوك، محافظة أربيل، محافظة ميسان، محافظة النجف، محافظة القادسية، محافظة الأنبار، محافظة ديالي، محافظة كربلاء، محافظة كركوك، حافظة السليمانية، محافظة المثنى ومحافظة ذي قار ومحافظات أخرى لم نقم بذكرها ولكن تم رصد النتيجة في محافظات أخرى منها محافظة الكرخ.

مواقع ظهور النتائج بالعراق الدور الأول للصف السادس 2022

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب للصف السادس الابتدائي لعام 2022، وفور اعتمادها سيتم إعلانها للطلاب وأولياء الأمور عبر أكثر من موقع، علمًا بأن النتيجة قد ظهرت في بعض محافظات الدولة، ومن المواقع التي ستُتيح النتيجة: موقع الوزارة الرسمي، بالإضافة إلى موقع pdf وكذلك صفحة النجاح، وموقع السومرية، علمًا بأن الرابط الرسمي لموقع الوزارة هو epedu.gov.iq.

الاستعلام عن نتيجة سادس ابتدائي العراق ميسان

بالنسبة إلى محافظة ميسان يمكنكم الاستعلام عن النتيجة بطريقة مختلفة وتتمثل الخطوات في كل مما يلي:-