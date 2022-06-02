تقديم الصف الاول الابتدائي 2022 الكترونياً عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

يستعد أولياء الأمور في هذا الوقت للعمل على تقديم الصف الاول الابتدائي 2022 حتى يتمكنوا من التقديم وإلحاق أبنائهم بالمدارس على مستوى محافظات مصر، وقد بدأ تقديم الصف الاول الابتدائي 2022 منذ يوم الأربعاء الموافق الاول من يونيو 2022، على أن يستمر موعد تقديم الصف الاول الابتدائي 2022 لمدة شهر من تاريخه على مستوى محافظات مصر بالكامل، هذا وفي السطور المقبلة نقدم المزيد من التفاصيل عن رابط مركز المعلومات المعني بإجراء تقديم الصف الاول الابتدائي 2022 من أولياء الأمور.

تقديم الصف الاول الابتدائي 2022

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بتفعيل رابط مركز المعلومات المعني بإقدام أولياء الامور على تقديم الصف الاول الابتدائي 2022، للتمكن من إلحاق الطالب بالمدارس الحكومية والمدارس الرسمية لغات والمدارس الخاصة والمدارس القومية، ومن المقرر أن يستمر موعد تقديم الصف الاول الابتدائي 2022 من قبل أولياء الأمور لمدة شهر بداية من الأربعاء الموافق الاول من شهر يونيو 2022.

خطوات تقديم الصف الاول الابتدائي 2022

يتم تقديم الصف الاول الابتدائي 2022 من قبل أولياء الأمور على مستوى محافظات مصر من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم زيارة أولًا رابط موقع وزارة التربية والتعليم.

ثم النقر على انشاء حساب جديد.

ثم يتم تعبئة البيانات المطلوبة مع تدوين الرقم القومي وكلمة السر.

انقر على زر تسجيل دخول.

انتظر حتى يتم فتح صفحة يتم من خلالها الدخول غلى خدمات ولي الأمر.

انقر بعدها على تقديم الصف الاول الابتدائي 2022.

ثم املأ البيانات المطلوبة.

ثم يتم ارفاق المستندات المطلوبة.

انقر بعدها على زر تسجيل.

اما عن المستندات المطلوبة ل تقديم الصف الاول الابتدائي 2022 فقد جائت كالتالي: