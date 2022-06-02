نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الصف الاول الابتدائي 2022 الكترونياً عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في المقال التالي
يستعد أولياء الأمور في هذا الوقت للعمل على تقديم الصف الاول الابتدائي 2022 حتى يتمكنوا من التقديم وإلحاق أبنائهم بالمدارس على مستوى محافظات مصر، وقد بدأ تقديم الصف الاول الابتدائي 2022 منذ يوم الأربعاء الموافق الاول من يونيو 2022، على أن يستمر موعد تقديم الصف الاول الابتدائي 2022 لمدة شهر من تاريخه على مستوى محافظات مصر بالكامل، هذا وفي السطور المقبلة نقدم المزيد من التفاصيل عن رابط مركز المعلومات المعني بإجراء تقديم الصف الاول الابتدائي 2022 من أولياء الأمور.
تقديم الصف الاول الابتدائي 2022
قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بتفعيل رابط مركز المعلومات المعني بإقدام أولياء الامور على تقديم الصف الاول الابتدائي 2022، للتمكن من إلحاق الطالب بالمدارس الحكومية والمدارس الرسمية لغات والمدارس الخاصة والمدارس القومية، ومن المقرر أن يستمر موعد تقديم الصف الاول الابتدائي 2022 من قبل أولياء الأمور لمدة شهر بداية من الأربعاء الموافق الاول من شهر يونيو 2022.
خطوات تقديم الصف الاول الابتدائي 2022
يتم تقديم الصف الاول الابتدائي 2022 من قبل أولياء الأمور على مستوى محافظات مصر من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يتم زيارة أولًا رابط موقع وزارة التربية والتعليم.
- ثم النقر على انشاء حساب جديد.
- ثم يتم تعبئة البيانات المطلوبة مع تدوين الرقم القومي وكلمة السر.
- انقر على زر تسجيل دخول.
- انتظر حتى يتم فتح صفحة يتم من خلالها الدخول غلى خدمات ولي الأمر.
- انقر بعدها على تقديم الصف الاول الابتدائي 2022.
- ثم املأ البيانات المطلوبة.
- ثم يتم ارفاق المستندات المطلوبة.
- انقر بعدها على زر تسجيل.
اما عن المستندات المطلوبة ل تقديم الصف الاول الابتدائي 2022 فقد جائت كالتالي:
- نسخة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر.
- شهادة ميلاد حديثة للطالب مميكنة.
- ستة صور شخصية خاصة بالطالب.
- إيصال مرافق حديث.
- دمغات تأمين صحي.
- طابع مهن تعليمية وتنمية موارد وتمويل مشروعات.
- نسخة من التقديم على شبكة الإنترنت تضم 3 رغبات لثلاثة من المدارس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقديم الصف الاول الابتدائي 2022 الكترونياً عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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