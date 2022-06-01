نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت حالاً ..نتائج الصف السادس الابتدائى بالعراق 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط مباشر معرفة نتائج الصف السادس في جميع محافظات العراق، متاحة الآن على الموقع الرسمي لـ وزارة التربية والتعليم العراقية حيث يبحث العديد من الطلاب عن معلومات حول كيفية الحصول على نتائجهم، وهناك بعض حالات القلق لدى جميع الطلاب الذين يرغبون في معرفة نتائجهم، لقد نشرنا الآن طرق الحصول على نتائج الصف السادس في العراق لعام 2022 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

نتائج السادس الابتدائي العراق

ذكرت وزارة التربية والتعليم العراقية أن هناك موقعًا إلكترونيًا يمكن لجميع الطلاب من الأولاد والبنا وأولياء أمورهم التحقق من درجات طلابهم، بسبب تصاعد الوباء العالمي لم يعد من الضروري الذهاب إلى المدرسة في العراق، بدلاً من ذلك يتم تحديث الموقع فورًا بنتائج الاستعدادات الوسيطة السادسة والثالثة في عام 2022 ونتيجة لذلك، تسهل وزارة التعليم عملية التحقيق للطلاب من خلال توفير الوصول إلى موقع النتائج أو وزارة التعليم والتعليم الرسمية موقع الكتروني، وتستعد وزارة التربية والتعليم العراقية لإعلان نتائج السنة السادسة من المرحلة الابتدائية على مستوى المحافظات في محافظات صلاح الدين والأنبار وبابل والبصرة ونينوى وديالى والكرخ وغيرها من المحافظات الكرخ 3 الرصافة والنجف بغداد البصرة نينوى أربيل حلبجة والمحافظة بغداد البصرة نينوى أربيل ، حلبجة والمحافظة اتبع الخطوات أدناه لديكال وكركوك ومجموعة متنوعة من المحافظات الأخرى.

رابط الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي في بكافة المحافظات العراق

يبحث العديد من الطلاب الآن عن طرق للحصول على نتائج الصف السادس في العراق 2022 في جميع المحافظات في جميع أنحاء البلاد والتي سننشرها في هذه الفقرة لإعلامك ومساعدتك في الحصول عليها وإليكم كيفية القيام بذلك.

البداية الدخول بموقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

في الخطوة التالية انقر فوق علامة التبويب “نتائج الطلاب”.

يجب تحديد نتائج الصف السادس في المدرسة الابتدائية.

تم اختيار دائرتك ومدينتك من أجلك.

تتبع رقم الامتحان.

في الخطوة الأخيرة حدد استطلاع من القائمة المنسدلة.

يمكنك أيضًا طباعة ورقة الدرجات لأنها تعتبر وثيقة رسمية.

وأكد مصدر في وزارة التربية العراقية أن النتائج ستعلن كل محافظة على حدة فلا داعي للقلق بحسب الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.