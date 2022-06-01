” رابط شغال” لمعرفة نتائج الصف السادس الابتدائى الدور الاول 2022 فى كل المحافظات على موقع http://epedu.gov.iq/

استعلم من هنا على نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق الدور الاول 2022 لكل المحافظات على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم العراقى ، يبحث حاليا العديد من الطلاب واولياء الامور حول نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق الدور الاول للعام الجارى فى كل المحافظات داخل العراق على الانترنت من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم حيث يريد كل الطلبة والطالبات من مرحلة الصف السادس الابتدائى فى معرفة نتائجهم بعد الانتهاء من امتحانات الصف السادس الابتدائى منذ ايام قليلة ماضية ويتم حاليا التجهيز لاعلان نتائج كل المحافظات فى العراق من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والذى يختص بعرض نتائج كل المراحل التعليمية فى العراق

طرق الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق

بعد ان تم الاعلان على ان نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق الدور الاول سوف يتم نشرها لكل المحافظات على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم يتداول كل الطلاب ويدخلون على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق من اجل معرفة والاستعلام والحصول على النتائج الخاصة بهم فور اعلانها على الموقع على شبكات الانترنت وعلى موقعكم ثقفنى نيوز ننشر لكم طريقة مباشرة من اجل الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائى بصورة سريعة وسهلة والطريقة هى :-

يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم يقوم بالنقر على ، فوق علامة التبويب “نتائج الطلاب”.

بعد ذلك تختار نتائج الصف السادس الابتدائى .

تم يتم تحديد مقاطعتك ومدينتك.

أدخل رقم الامتحانى الخاص بك .

في الخطوة الأخيرة ، انقر فوق علامة التبويب “استفسار”.

يمكنك أيضًا طباعة ورقة الدرجات لأنها تعتبر وثيقة رسمية لنجاح الطالب.

بيان نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق على الانترنت

بعد ان تم الاعلان بشكل رسمى على ان كل نتائج المراحل التعليمية فى العراق مثل الصف السادس الابتدائى والصف السادس الاعدادى والقبول الموازى وغيرها من نتائج فى العراق سوف يتم نشرها على الانترنت جاء رد واضح وسبب واضح من اجل ذلك والسبب هو رغبة الوزارة فى عدم اصابة اى طالب او ولى امر باي فيرس مثل كوفيد 19 او متحوراته فيرس اوميكرون المستجد ومازال تفشى فيرس كورونا مستمرا فى العراق لذلك تسعى وزارة التربية والتعليم فى فرض حماية كاملة وقواعد صارمة من اجل المحافظة على صحة الطلاب واولياء الامور وفرضت وزارة التربية والتعليم اجراءات احترازية من اجل اتباعها واعلنت ان من يخالف تلك الاجراءات لن يدخل امتحانات العام الدراسى الجديد .