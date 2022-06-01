رئيس وزراء فلسطين: على المُجتمع الدولى فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلى

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأربعاء، فى الاحتفال بيوم الشمال لدول شمال أوروبا (الدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج) فى رام الله، بحضور عدد من الوزراء والسفراء والقناصل والشخصيات الرسمية والاعتبارية.
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطينى "على المجتمع الدولى أن يتحرك وينتقل من بيانات الإدانة إلى اتخاذ إجراءات جدية بحق إسرائيل ، ويجب وضع عقوبات على إسرائيل، فالعديد من المؤسسات والمنظمات الدولية قالت فى تقاريرها إن إسرائيل دولة فصل عنصرى بالتشريع والتطبيق ويجب أن ينتهى هذا".
وتابع: "إسرائيل تقوم بتدمير مُمنهج لأى فرصة من أجل تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية من خلال مصادرة الأراضى لصالح التوسع الاستيطانى"، وقال اشتية: "نحن الآن فى حالة فراغ سياسى ويجب أن نعمل معًا لإيجاد مبادرة سياسية للمضى قدما وإنهاء الاحتلال، وخلق أمل لدى الشعب الفلسطينى".
واختتم اشتية كلمته بقوله: "أدعوكم إلى السير على خُطى السويد والاعتراف بدولة فلسطين، فهذا هو الرد على الاحتلال، ورسالة لإسرائيل التى تعمل على تقويض حل الدولتين بأنكم معنا للحفاظ على حل الدولتين".
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