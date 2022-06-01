نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لبنان : باسيل يعلن تكتل تياره.. ويمد اليد للمجلس الجديد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 1 يونيو 2022 11:03 مساءً - دوت الخليج :- أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ان عدد نواب تكتله النيابي بلغ 21 نائباً ، مشيراً الى امكانية ارتفاعه الى 23 نائب مع الطعون التي سيقدمها التيار.

وخلال مهرجان نظمه التيار في بيروت احتفاء بنوابه المنتخبون ، دعا باسيل لعقد طاولة حوار داخلي حول الاستراتيجية الدفاعية ، ملف النازحين واللاجئين، وقضية الحدود البحرية ، مؤكدا ان معادلة لبنان ستكون لا غاز من كاريش من دون غاز من حقل قانا.

ودعا باسيل الى الاسراع في تشكيل حكومة جديدة وترك الاستحقاق الرئاسي الى حينه.

باسيل: لتثبيت المعادلة.. لا غاز من "كاريش" من دون غاز حقل قانا اللبناني

قال رئيس التيار الوطني الحر في لبنان، جبران باسيل، إنه "يجب أن نثبت معادلة لا غاز من حقل كاريش من دون غاز من حقل قانا"، داعياً إلى عقد طاولة حوار داخلي في لبنان "قبل أن يفرض علينا حوار في الخارج".

يذكر أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كان قال في كلمة له، خلال المهرجان الانتخابي في جنوبي لبنان في 9 أيار/مايو الماضي، إن "المقاومة ستحمي استخراج النفط والغاز اللبنانيين"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تريد أن يتخلى لبنان عن أهم قوة في استخراج نفطه وغازه".

وأكد السيد نصر الله أنّ لدى اللبنانيين "مقاومة تستطيع أن تقول للعدو (الإسرائيلي): إذا منعتَ لبنان من التنقيب عن الطاقة فستمنعك (أيضاً)، ولن تأتي أي شركة إلى حقل كاريش"، مشيراً إلى أنّ "الأميركيين يأتون للتفاوض بشأن الحدود، لأنهم يعرفون أنّ لبنان يملك المقاومة".

باسيل: سوريا ستبقى جارتنا ولا نقبل التدخل في شؤونها

إلى ذلك، اعتبر باسيل خلال مهرجان لـ"التيار" أن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السابق ديفيد شينكر، الذي وصفه بــ"الماسترو شنكير" اعترف "عن مشاركته بانهيار بلدنا ومبسوط بأوجاعنا".

وقال إن " لبنان في خطر ومسؤوليتنا أن نخلصه". وأكّد باسيل أن "سوريا ستبقى جارتنا ولا نقبل التدخل في شؤونها ومطلبنا حسن الجوار".

وقُبيل إجراء الانتخابات النيابية في لبنان، أدلى مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السابق، ديفيد شينكر، بتصريحاتٍ خطيرة تتعلق بالدور الأميركي الذي أدّته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في البلاد، من أجل تسريع الانهيار المالي، وبشأن استغلال الإدارة حركة "17 تشرين" من أجل تشويه صورة حزب الله وإضعافه مع حلفائه.

وكالات