رابط emis.gov.eg لتسجيل رياض الاطفال 2022/2023 بالرقم القومي والشروط المطلوبة لتسجيل رياض الاطفال جميع المحافظات

رابط تسجيل رياض الأطفال 2023/2022 بالرقم القومي نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان فى ظل ارتفاع عمليات البحث على جوجل وراء الدخول الى رابط تسيجيل على رياض الأطفال الذي أصبح تريند رقم 1 في الجمهورية بعد ان تم الاعلان رسمياً عن فتح ابواب التسجيل على التقديم على رياض الاطفال بالرقم القومي على شكل سنستعرضه ونوافيكم بها الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط تسجيل رياض الأطفال 2023/2022

رابط تسجيل رياض الأطفال 2023/2022قد أعلنت وزراة التربية والتعليم عن طرحه لأجل تمكين السادة أولياء الأمور من عمليات تسجيل أبنائهم على مرحلة رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي، حيث بالفعل قد تم تفعيل رابط الكتروني بإمكان السادة أولياء الأمور استخدامه على رفع البيانات والمستندات المطلوبة على تقديم ابنائهم على مرحلة رياض الأطفال فى حال تطابق الشروط والمعايير المطلوبة على تسجيل الأبناء على مرحلة رياض الاطفال الامر الذي تسبب عليه بدء عمليات البحث على جوجل بالارتفاع وراء التعرف على رابط التسجيل على رياض الأطفال الذي يستعرضه و نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن

خطوات تسجيل رياض الأطفال

أعلنت وزارة التربية والتعليم على رابط تسجيل رياض الأطفال وذلك بالنسبة لأبناء محافظة القاهرة والاسكندرية ومطروح وسوهاج والشرقية والغربية والدقهلية وقنا والبحر الأحمر والبحيرة ومدن سيناء والأقصر وأسوان وجميع المحافظات المصرية على النحو التالي:-

فتح موقع رابط التقديم على رياض الأطفال

البدء فى تسجيل وفتح أيقونة تسجيل رياض الأطفال

البدء فى تدوين اسم الطالب الرباعي

تسجيل رقم الهوية

تسجيل بيانات الطفل التي تشمل اسم الطفل الرباعي وتاريخ ميلاده

تحديد المدرسة التي يرغب السيد ولي الامر تسجيل ابنه فيها

النقر على ايقونة تسجيل وبها تكون قد انتهيت من عملية تسجيل ابنك فى مرحلة رياض الأطفال

شروط التسجيل فى رياض الأطفال