البوابة الإلكترونية.. رابط تقديم رياض الأطفال للمدارس الرسمية محافظة القاهرة 2022

يستعرض لكم ثقفني، رابط تقديم رياض الأطفال للمدارس الرسمية محافظة القاهرة 2022، حيث أعنلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن انطلاق التسجيل لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في المدارس الرسمية والرسمية المتميزة لغا، وذلك للعام الدراسي المقبل 2022-2023، ويمكن لأولياء الأمور تسجيل الرغبات في طلب الالتحاق، وسهلت المديرية التقديم للمدارس وذلك من خلال إعلانها عن التسجيل الإلكتروني الذي يوفر الوقت على أولياء الأمور، وقد تم ذكر الشروط الواجب تطابقها قبل البدء في التسجيل، وفي سطور هذا المقال نتابع معكم كافة التفاصيل والموقع المخصص لتقديم الطلبة سواء لرياض الأطفال أو الأول الابتدائي.

شروط تقديم رياض الأطفال بالمدارس الرسمية محافظة القاهرة

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن الشروط المخصصة للتسجيل، حيث يشترط أن يكون عمر الطالب أربعة سنوات في تاريخ 2 أكتوبر 2022 ولغاية عمر خمسة سنوات و29 يوما، وتكون أولية القبول للطلاب للطالب الأكبر سنا، حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار الكثافة العدد والقدرة الاستيعابية للروضة، وفي حالة كان عدد الطلاب أكثر من كثافة الروضة يتم توزيع الطلاب على المدارس الأقرب لمربعهم السكني في حالة وجود أماكن شاغرة، وفي حالة لم يتم التسجيل خلال الموعد المقرر فيعتبر التسجيل لاغي، ويشترط على المدارس أن تقبل الملفات الورقية من ولى الأمر خلال فترة التسجيل ولغاية موعد إعلان نتيجة تنسيق القبول.

رابط تقديم رياض الأطفال بالمدارس الرسمية محافظة القاهرة

تكون آلية تقديم رياض الأطفال بشكل إلكتروني، وذلك عبر البوابة الإلكترونية التابعة لمحافظة القاهرة، وبحسب مديرية التربية والتعليم يكون التسجيل لمرحلة رياض الأطفال والمدارس الرسمية لغات بالإضافة إلى المدارس الرسمية المتميزة للغات عبر البوابة، حيث يقوم ولى الأمر بالتسجيل ببطاقة الرقم القومي ويكون التقديم من خلال رابط الموقع التالي هنا، ويجب التأكد من البيانات المدخلة حيث بشترط أن تكون صحيحة، وعند قبول التسجيل على البوابة يقوم ولى الأمر بطباعة الإستمارة لحين اكتمال التسجيل من أجل تقديمها للمدرس في ملف الطالب، ويدقع ثمن الاستمارة بقيمة واحد جنيه غير شامل الضريبة، ويشترط بعد إعلان نتيجة التنسيق أن يتم دفع المصروفات خلال عشرة أيام حتى لا يتم إلغاء الطلب.