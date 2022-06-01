رابط http://epedu.gov.iq/ لمعرفة نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق لكل المحافظات

نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق الدور الاول فى كل المحافظات عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم ، هى واحدة من اكثر النتائج اهمية فى العراق وتتصدر ترتيب قائمة البحث الان فى محركات البحث على جوجل انها نتائج الصف السادس الابتدائى الدور الاول فى العراق فى جميع المحافظات على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم بعد الانتهاء من اداء امتحانات الصف السادس الابتدائى فى كل المحافظات يتابع الطلاب وكذلك اولياء الامور حول موعد اعلان نتائج الصف السادس الابتدائى الدور الاول فى كل المحافظات فى العراق من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم العراقى وعلى موقعكم ثقفنى نيوز ننشر لكم طرق الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائى وطرق الحصول عليها من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم العراقى ..

طرق الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق

أعلن بشكل رسمى فى العراق منذ ايام قليلة على ان نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق الدور الاول لعام 2022 سوف يتم نشرها بعد الانتهاء منها على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم العراقى فى كل المحافظات وان نتائج كل المراحل التعليمية سوف يتم الاعلان عنها بالتدريج سيتم الاعلان عنها ونشرها على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق بمجرد الانتهاء من تصحيح الاوراق لكل مرحلة تعليمية واليكم الان طرق الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق .

يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم يقوم بالنقر على ، فوق علامة التبويب “نتائج الطلاب”.

بعد ذلك تختار نتائج الصف السادس الابتدائى .

تم يتم تحديد مقاطعتك ومدينتك.

أدخل رقم الامتحانى الخاص بك .

في الخطوة الأخيرة ، انقر فوق علامة التبويب “استفسار”.

يمكنك أيضًا طباعة ورقة الدرجات لأنها تعتبر وثيقة رسمية لنجاح الطالب.

اعلان نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق

من المنتظر نتائج كل المحافظات واحدة تلو الاخرى فى الفترة المقبلة ويريد كل الطلاب واولياء الامور فى الاستفسار عن نتائجهم ومعرفتها باقصى سرعة حيث ينتاب الجميع القلق من اعلان النتائج فى الفترة المقبلة بل وينتظروها بشكل كبير .