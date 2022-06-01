الرئيس الأمريكى: تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة ومتطورة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال "بايدن"، فى بيان صحفى نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكترونى، إنه بفضل التمويل الإضافى لأوكرانيا الذى تم تمريره بدعم ساحق من الحزبين الجمهورى والديمقراطى فى الكونجرس الأمريكى، ستكون الولايات المتحدة قادرة على الاستمرار فى تزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة التى تستخدمها بشكل فعال لصد الهجمات الروسية.

وأضاف أن هذه الحزمة الجديدة ستعمل على تسليح الجيش الأوكرانى بقدرات جديدة وأسلحة متطورة، بما فى ذلك صواريخ من طراز "هيمارس" مع ذخائر تحتاجها ساحة المعركة، للدفاع عن أراضيهم من التقدم الروسى.

وأكد الرئيس الأمريكى، أن قيادات العالم ستواصل تقديم المساعدة التاريخية لدعم نضال أوكرانيا من أجل الحرية ، مشيدا بشجاعة الشعب الأوكرانى ضد الهجوم الروسى.

كما أكد الرئيس الأمريكى ،فى ختام بيانه، أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب شركائها الأوكرانيين وستواصل تزويد كييف بالأسلحة والمعدات للدفاع عن نفسها.