انطلاق اجتماع الحوار الاستراتيجى بين مجلس التعاون الخليجى وروسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الاجتماع - الذى عقد برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية (رئيس الدورة الحالية) عن الجانب الخليجى، بينما ترأس الجانب الروسى وزير الخارجية سيرجى لافروف، وبحضور وزراء خارجية دول المجلس التعاون، والأمين العام للمجلس - استعراض العلاقات الخليجية - الروسية، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل خدمة المصالح المشتركة.

وتبادل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، على هامش انعقاد الاجتماع الوزارى المشترك - الآراء حول عدد من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك فى إطار العلاقات الخليجية - الروسية وخدمة المصالح المشتركة.