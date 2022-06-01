جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الاجتماع - الذى عقد برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية (رئيس الدورة الحالية) عن الجانب الخليجى، بينما ترأس الجانب الروسى وزير الخارجية سيرجى لافروف، وبحضور وزراء خارجية دول المجلس التعاون، والأمين العام للمجلس - استعراض العلاقات الخليجية - الروسية، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل خدمة المصالح المشتركة.
وتبادل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، على هامش انعقاد الاجتماع الوزارى المشترك - الآراء حول عدد من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك فى إطار العلاقات الخليجية - الروسية وخدمة المصالح المشتركة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق اجتماع الحوار الاستراتيجى بين مجلس التعاون الخليجى وروسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.