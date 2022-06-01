نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية 2022 ترم ثاني من موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهور الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية 2022 ترم ثاني . في أيامٍ تتزاحم فيها الإعلان عن النتائج في العديد من البلدان، يبحث العديد من طلاب مصر عن نتائج الشهادة الإعدادية وسط مشاعر متقلبة من الخوف لمعرفة نتائجهم والدخول إلى المرحلة التي تليها، حيث أنهم أنهوا امتحاناتهم الأسبوع الماضي، منتظرين الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق لمعرفة نتائجهم، إذ بدأ الإعلان عن النتائج محافظة تلو الأخرى، حيث سيتم رفعها على الروابط المخصصة للاستعلام عن النتيجة فور الانتهاء من عمليات التصحيح. وتهيب وزارة التربية والتعليم بضرورة تحري الأخبار الصحيحة فيما يخص موعد الإعلان عن نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية. وسوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية موعد الإعلان عن النتيجة وخطوات الإستعلام من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

ظهور الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية 2022 ترم ثاني

من خلال الخطوات التالية يمكن الاستعلام عن النتيجة:

أولاً عليكَ الدخول إلى موقع وزارة التربية على شبكة الإنترنت.

الضغط على نتائج الامتحانات الترم الثاني 2022.

تختار نتيجة الشهادة الاعدادية بالمحافظة التي تعيش فيها

تقوم بتسجيل رقم جلوسك، لتحصل بعد ذلك على نتيجتك الكاملة مرفقةً بالدرجات التي حصلت عليها لكل مادة والترتيب على مستوى المدرسة والإدارة والمحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية في مصر الترم الثاني 2022

هذا وقد أعربت وزارة التربية كما ذكرنا بأنها وضعت رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في مصر الترم الثاني على الموقع الرسمي الخاص بها، للحصول على النتيجة، بعد أن بدأت بإعلان النتيجة في عدة محافظات مختلفة تمت الإنتهاء من أعمال الكنترول بهذه المحافظات وتم اعتماد النتيجة. مثل الجيزة، أسوان ودمياط، لتتبعها بقية المحافظات على الرابط ذاته فقط عليك تحديد المحافظة.

كما أن نسبه النجاح في محافظة الجيزة قد بلغت ٨٢.٦٪، وبلغت في محافظة أسوان ٧٦٪، كما أن نسبه النجاح بلغت في محافظة دمياط ٧٢٪، ومحافظة شمال سيناء بلغت نسبة النجاح فيها ٨٢.٦٪.

آملين النجاح لجميع الطلاب في الشهادة الإعدادية الذين لم تظهر نتائجهم بعد في بعض المحافظات للبدء بمرحلة جديدة من حياتهم الدراسية، والمباركات للناجحين داعين لعدم الخوف والتوكل على الله، مبشرين بالنجاح والتوفيق.