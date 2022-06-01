طهرت الان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الإسكندرية الترم الثاني 2022 بالاسم ورقم الجلوس رابط مباشر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الإسكندرية برقم الجلوس يترقب طلاب الشهادة الاعدادية في جميع محافظات مصر المختلفة في هذا التوقيت التعرف على نتائج امتحانات الترم الثاني 2022، وهي الامتحانات التي كان الطلاب قد أنتهوا من اداءها رسميا في مختلف المحافظات خلال الايام الاخيرة، والتي جرت بناء على الضوابط التي اعلنت عنها وزارة التربية والتعليم الفني والتي اكدت على ضرورة توافرها، وقد كانت المحافظات المختلفة قد نشرت جدول الامتحانات في الفترة ما بين يوم الثامن من شهر مايو وحتى نهاية الشهر، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على التعرف على موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 وكيفية الاستعلام عن النتيجة الكترونيا برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الإسكندرية برقم الجلوس

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية للعام الدراسي 2021 / 2022، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 106761 طالبا وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 103774 طالبا، وبلغت نسبة النجاح 76.8 ٪ بإجمالي عدد 79654 طالبا وطالبة.

وبناء على ما أشارت اليه وزارة التربية والتعليم الفني خلال الايام الاخيرة فمن المقرر ان يتم الاعلان خلال الايام القليلة المقبلة عن نتائج امتحانات الترم الثاني لطلاب الشهادة الاعدادية 2022 في جميع المحافظات بشكل عام، حيث صرحت الوزارة أن اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب قد بدأت فور الانتهاء منها، ويتم الآن العمل على رصد النتائج تمهيدا ليتم اعتمادها من قبل المحافظات المختلفة ويتم اعلانها الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم كما نوهت رسميا.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الاسكندرية

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني جميع المحافظات 2022

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الترم الثاني

وقد سهلت وزارة التربية والتعليم الفني امكانية التعرف على نتائج كافة طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 في جميع المدارس التابعة المحافظات المختلفة، ليتم الحصول على النتيجة بسهولة باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الفني، من خلال اتباع الخطوات التالية.