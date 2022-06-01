نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” موقع نتيجة النجاح السادس الابتدائي في العراق بالاسم والرقم والامتحاني 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة “هنا” موقع نتيجة النجاح السادس الابتدائي في العراق نتيجة السادس الابتدائي في العراق هي موضوع مقالنا اليوم، حيث أنه تم تداول الكثير من الأخبار والتساؤلات بشأن ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية للعام الدراسي الحالي 2022م الخاصة بالفصل الدراسي الأول دور أول، ولكن لم يتم ظهور النتيجة حتى الآن في أي محافظة من محافظات العراق لأن عمليات التصحيح تستغرق بعض الوقت وخاصة في هذه السنوات التي تنقل من مرحلة دراسية إلى أخرى وحتى يحصل كل طالب على درجته المستحقة بدون أي ظلم.

نتيجة السادس الابتدائي في العراق 2022م

كشف وزير التربية والتعليم في العراق عن عدم ظهور النتيجة حتى الآن في محافظة الكرخ وأكد أن نسبة نجاح الطلاب وصلت إلى حوالي 80% ولكن عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة لا تزال قائمة حتى الآن وسيتم الكشف عن النتيجة بمجرد الانتهاء من رصد النتائج والتأكد من صحتها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي العراق

يمكنكم اتباع بعض الخطوات الخاصة بنتيجة الصف السادس الابتدائي في جميع محافظات العراق والخطوات تتمثل في كل مما يلي:-

قد بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الإلكتروني الرسمي من خلال رابط الموقع الخاص به.epedu.gov.iq

بعد ذلك قم بالدخول على صفحة الموقع الرئيسية ومن خلال القائمة الأساسية قم باختيار “نتائج الاختبارات”.

ثم قم بتحديد الصف الدراسي وهو “الصف السادس الابتدائي” في الفصل الدراسي الثاني لعام 2022م.

حدد المحافظة التي تتبعها أو محافظك طفلك إذا كنت ولي أمر الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

بعد ذلك قم بكتابة رقم جلوس الطالب والذي حصل عليه مع أول يوم امتحانات له وأخيرًا قم بالنقر على أيقونة “بحث” وستظهر أمامك كل المعلومات الخاصة بالنتيجة.

نتائج السادس الابتدائي 2022 بغداد

أكدت الوزارة أيضًا أن نتائج محافظة بغداد الخاصة بالصف السادس الابتدائي لا تزال تحت التصحيح والمراجعة ولكن من الظاهر والمؤشرات التي ظهرت هي أن نسبة نجاح الطلاب في محافظة بغداد وصلت إلى حوالي 77% ومن المتوقع أن تظهر النتائج بعد ساعات قليلة من الآن في بغداد وبعض المحافظات الأخرى.