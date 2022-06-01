رابط epedu.gov.iq للكشف عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم امتحانك pdf

نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022. شغلت محركات البحث عن نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية، لمعرفة مصير الطلاب وسط خوف وقلقٍ كبير. حيث أنّ التعليم الموازي يأتي كمساعدة للطّالب لدخول الفرع الذي يحب بنسب أقل من نسب القبول المركزي، وهذا الأمر تعمل على تحديده وزارة التعليم العالي في العراق.

نتيجة القبول الموازي في الجامعات العراقية في عام 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي عن رابط مباشر ليتم عن طريقه معرفة نتيجة القبول الموازي لكافة الجامعات العراقية لجميع المحافظات، حيث أنّ الرابط متواجد على موقع وزارة التعليم العالي الرسمي. ليقوم للطّالب بالدخول إلى موقع الوزارة ويدخل بعدها إلى الرابط، وبعد ذلك يتم إدخال المحافظة المتواجد فيها الطالب، وكتابة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، والنّقر بعد ذلك على استخراج النتيجة لتظهر اكَ مباشرةً.

معدل القبول في الجامعات العراقيّة لعام ٢٠٢٢

إذ أنّ معدل القبول في كلية طب بغداد هو ٩٩، أما في كلية طب الكندي ٩٨.٨، وكلية طب المستنصرية ٩٨.٥٠، وكلية طب النّهرين معدل قبولها هو ٨٩.٦٧ .

في حين أن كلية طب البصرة ٩٩.٥، وكلية طب الزهراء ٩٧.٩٣، ليكون معدل القبول في كلية طب الموصل وكلية طب الكوفة هو نفسه ٩٨.٣٣.

وكلية طب تكريت ٩٨.١٧ وطب القادسية ٩٨.٣٣، ليكون المعدل في كلية طب الأنبار ٩٨.١٧ وكلية طب العراقية هو ٩٨.٣٣.

كلية طب حمورابي هو ٩٨.٣٣، كلية طب ديالى ٩٨.٥٠.

كلية طب كربلاء ٩٨.٣٥، كلية طب ذي قار ٩٨.٦٧.

كلية طب كركوك ٩٨.٥٠ وليكون معدل كلية طب واسط ٩٨.٦٤، وكلية طب ميسان معدل قبولها ٩٨.١٧، ليتم القبول في كلية طب المثنى هو نفسه في كلية طب ميسان.

أما طب النينوى ٩٨، أما طب الفلوجة معدل قبوله ٩٨.٢٢.

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022

حيث أنه قد تم الإعلان عن نتائج القبول الموازي ومع كثرة المواقع التي نشرت الخبر . وصرح مصدر مسئول بوزارة التربية العراقية أن النتيجة ستكون متاحة عبر موقع الوزارة علي شبكة الإنترنت ويمكن الحصول علي النتيجة من خلال الخطوات التالية: