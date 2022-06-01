نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط epedu.gov.iq للكشف عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم امتحانك pdf في المقال التالي
نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022. شغلت محركات البحث عن نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية، لمعرفة مصير الطلاب وسط خوف وقلقٍ كبير. حيث أنّ التعليم الموازي يأتي كمساعدة للطّالب لدخول الفرع الذي يحب بنسب أقل من نسب القبول المركزي، وهذا الأمر تعمل على تحديده وزارة التعليم العالي في العراق.
نتيجة القبول الموازي في الجامعات العراقية في عام 2022
أعلنت وزارة التعليم العالي عن رابط مباشر ليتم عن طريقه معرفة نتيجة القبول الموازي لكافة الجامعات العراقية لجميع المحافظات، حيث أنّ الرابط متواجد على موقع وزارة التعليم العالي الرسمي. ليقوم للطّالب بالدخول إلى موقع الوزارة ويدخل بعدها إلى الرابط، وبعد ذلك يتم إدخال المحافظة المتواجد فيها الطالب، وكتابة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، والنّقر بعد ذلك على استخراج النتيجة لتظهر اكَ مباشرةً.
معدل القبول في الجامعات العراقيّة لعام ٢٠٢٢
- إذ أنّ معدل القبول في كلية طب بغداد هو ٩٩، أما في كلية طب الكندي ٩٨.٨، وكلية طب المستنصرية ٩٨.٥٠، وكلية طب النّهرين معدل قبولها هو ٨٩.٦٧ .
- في حين أن كلية طب البصرة ٩٩.٥، وكلية طب الزهراء ٩٧.٩٣، ليكون معدل القبول في كلية طب الموصل وكلية طب الكوفة هو نفسه ٩٨.٣٣.
- وكلية طب تكريت ٩٨.١٧ وطب القادسية ٩٨.٣٣، ليكون المعدل في كلية طب الأنبار ٩٨.١٧ وكلية طب العراقية هو ٩٨.٣٣.
- كلية طب حمورابي هو ٩٨.٣٣، كلية طب ديالى ٩٨.٥٠.
- كلية طب كربلاء ٩٨.٣٥، كلية طب ذي قار ٩٨.٦٧.
- كلية طب كركوك ٩٨.٥٠ وليكون معدل كلية طب واسط ٩٨.٦٤، وكلية طب ميسان معدل قبولها ٩٨.١٧، ليتم القبول في كلية طب المثنى هو نفسه في كلية طب ميسان.
- أما طب النينوى ٩٨، أما طب الفلوجة معدل قبوله ٩٨.٢٢.
الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022
حيث أنه قد تم الإعلان عن نتائج القبول الموازي ومع كثرة المواقع التي نشرت الخبر . وصرح مصدر مسئول بوزارة التربية العراقية أن النتيجة ستكون متاحة عبر موقع الوزارة علي شبكة الإنترنت ويمكن الحصول علي النتيجة من خلال الخطوات التالية:
- الدخول لموقع وزارة التربية العراقية.
- اختيار نتائج القبول الموازي 2022
- تحميل ملف النتيجة pdf
- فتح الملف والبحث عن الإسم لمعرفة الكلية التي تم القبول الموازي بها
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط epedu.gov.iq للكشف عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم امتحانك pdf على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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