now موقع نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول من موقع نتائجنا ووزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات

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موقع نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول. يمكنك الان الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي للعام 2022 الدور الاول بدوله العراق ، حيث يريد كل اولياء الامور التعرف على نتيجه ابنائهم ومعرفه درجاتهم بالامتحانات بالمرحله الاولى من الصف السادس الابتدائي بالعراق ، والتي يمكن الاطلاع عليها بواسطه موقع وزاره التربية والتعليم العراقية ، كما يستطيع الطلاب الحصول عليها عبر الانترنت، وذلك بواسطه الموقع الرسمي، حيث ان النتيجه سيتم ادراجها بالموقع الالكترونيه وذلك حفاظا على صحه وسلامه الطلاب ومنعا للتكدس.
موقع نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول
وقد اشارت وزاره التربيه والتعليم العراقيه سابقا بتواجد موقع الكتروني، وموقع اخر للصفوف تستطيع من خلاله معرفه درجات الطلاب، ولا داعي للتوجه الى المدارس حفاظا على صحه ابناء دولة العراق ،حيث من خلال المواقع الالكترونيه الخاصه بدوله العراق، يمكنك التعرف على نتائج كل من الثالث المتوسط ، والاعدادي السادس بالعام 22 20، وذلك للتيسير على ابنائنا الطلاب، ومن هذا المنطلق تستعد وزاره التربيه والتعليم العراقيه عن الاعلان بشكل رسمي عن نتائج الصف السادس الابتدائي وستقوم باعلان النتيجه لجميع المحافظات ولكن بشكل متتابع ويشمل ذلك محافظات البصره وبابل وصلاح الدين والانبار، كما يمكنكم ابناء الطلاب زياره موقع التربيه والتعليم العراقيه لمعرفة النتيجة، فقط اتبع الخطوات التالية
- قم الدخول إلي موقع وزارة التربية والتعليم
- ثم قم باختيار نتائج الجوله الاولى من الصف السادس الابتدائي
- ادخل بيانات الطالب اسمه ورقم المقعد
- قم بالضغط على كلمه استعلام
- وسيظهر امامك ايقونه يمكنك من خلالها طباعه النتيجه
نتائج مبشرة للطلاب العراقيين
وقد اشارت وزاره التربيه والتعليم ان تفعيل الموقع الخاص بنتيجه الصف السادس الابتدائي بدوله العراق سيتم في غصون 48 ساعه ، وذلك بحسب التقرير الخاص بالرصد الاداء، و قد اعلنت لجميع الطلاب العراقيين، ان الطلاب الذين حصلوا على 45 او 46 درجه سيعتبرون 50، كما اشارت الى ارتفاع معدلات النجاح وان كثيرا من الطلاب قد اجتازوا الدرجات المطلوبه، وسيتم القيام بنشر جميع نتائج السنه السادسه في دوله العراق للعام 2022 بعد اتمام عمليه التسجيل الالكترونيه.
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