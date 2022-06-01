نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب مساعدة جمعية الإحسان الخيرية alihsan.ae (المواطن – المقيم)برقم الهوية الإماراتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ٢ إثبات من وزارة تنمية المجتمع بالراتب الشهري، أو شهادة راتب التقاعد او الشؤون الاجتماعية المواطنين فقط ٣ بيان الأملاك والرخص التجارية من الدائرة الاقتصادية المواطنين فقط ٤ اثبات السكن ( عقد الايجار – الملكية – فاتورة الكهرباء او اثبات سكن من المحكمة ) المواطنين / المقيمين ٥ كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر المواطنين / المقيمين ٦ شهادة راتب لكل العاملين في الأسرة مصدقة من جهة العمل المواطنين / المقيمين ٧ شهادة وفاه للأرامل المواطنين / المقيمين ٨ شهادة طلاق حديثة للمطلقات المواطنين / المقيمين ٩ شهادة عدم زواج في حال استمرار الطلاق او الترمل – للحالات اقل من 50 سنة المواطنين / المقيمين ١٠ شهادة إشهار الإسلام للمسلمين الجدد المقيمين فقط ١١ شهادة الاستمرار بالدراسة للطلبة الدارسين للعام الدراسي الحالي المواطنين / المقيمين ١٢ رسالة بالمتأخرات الدراسة او الإيجارية ان وجدت المواطنين / المقيمين ١٣ على زوجات النزلاء إحضار ما يثبت بوجود الزوج في المؤسسة العقابية او الإصلاحية ونوع القضية المواطنين / المقيمين ١٤ إحضار تقارير طبية حديثة موثقة في حال وجود اي مريض في الاسرة المواطنين / المقيمين ١٥ في حال أن مقدم الطلب هو كفيل نفسه ( مستثمر ) يحضر عقد إيجار المحل ورخصة البلدية المقيمين فقط ١٦ وفي حال وجود إقامة من غير عمل يحضر مقدم الطلب إثبات من الكفيل بعدم تقاضيه راتب وأن إقامته من باب المساعدة، او اثبات عدم عمل من المحكمة المقيمين فقط ١٧ إحضار مستند يثبت وجود مشاكل أو قضايا مالية لمقدم الطلب أو أحد أفراد الأسرة من المحكمة المواطنين / المقيمين المستندات المطلوبة للمساعدات العلاجية أو الطبية ١ جواز السفر و الإقامة و الهوية الإماراتية لجميع افراد الاسرة المواطنين / المقيمين ٢ اثبات السكن ( عقد الايجار – الملكية – فاتورة الكهرباء او اثبات سكن من المحكمة ) المواطنين / المقيمين ٣ كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر ان وجد المواطنين / المقيمين ٤ شهادة راتب مصدقة من جهة العمل المواطنين / المقيمين ٥ في حال أن مقدم الطلب هو كفيل نفسه ( مستثمر ) يحضر عقد إيجار المحل ورخصة البلدية. المواطنين / المقيمين ٦ إحضار تقارير طبية حديثة موثقة في حال وجود اي مريض في الاسرة المواطنين / المقيمين ٧ وفي حال وجود إقامة من غير عمل يحضر مقدم الطلب إثبات من الكفيل بعدم تقاضيه راتب وأن إقامته من باب المساعدة، او اثبات عدم عمل من المحكمة المواطنين / المقيمين ٨ تقرير طبي بالحالة المرضية من المستشفى المواطنين / المقيمين ٩ تقرير طبي من مجمع الاحسان الطبي ( عمليات – علاج – متأخرات علاج – ولادة ) المواطنين / المقيمين ١٠ رسالة بمتأخرات العلاج وتكلفة العمليات التي لم تنفذ من المستشفى ان وجد المواطنين / المقيمين ١١ عرض سعر لأي أجهزة او معدات طبية من خارج المجمع الطبي للحالة المرضية ان وجد المواطنين / المقيمين المستندات المطلوبة لفتح ملف يتيم للمواطنين والمقيمين ١ 4 صور شخصية جديدة لكل يتيم المواطنين / المقيمين ٢ شهادة الميلاد لكل يتيم تحت ال 15 سنة المواطنين / المقيمين ٣ شهادة وفاه (مصدقة او مختومة في حال الوفاه خارج الدولة) المواطنين / المقيمين ٤ جواز السفر و الهوية الإماراتية وخلاصة القيد لجميع افراد الاسرة المواطنين فقط ٥ جواز السفر و الهوية الإماراتية والإقامة لجميع افراد الاسرة المقيمين فقط ٦ شهادة استمرارية دراسة او رسوم دراسية لكل يتيم دارس المواطنين / المقيمين ٧ اثبات السكن ( عقد الايجار – الملكية – فاتورة الكهرباء او اثبات سكن من المحكمة ) المواطنين / المقيمين ٨ إثبات من وزارة تنمية المجتمع بالراتب الشهري، أو شهادة راتب التقاعد او الشؤون الاجتماعية المواطنين فقط

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