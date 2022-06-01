العالم اليوم - قاض أميركي يمنح إفراجا غير مشروط لرجل حاول اغتيال ريغان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 يونيو 2022 09:21 مساءً - ذكرت وسائل إعلام أميركية أن قاضيا اتحاديا منح يوم الأربعاء إفراجا غير مشروط لجون هينكلي، الذي أطلق النار على الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان وأصابه هو وثلاثة آخرين في محاولة اغتيال عام 1981، بما يعني أنه حر من باقي القيود التي كانت مفروضة عليه عقابيا.

وذكرت "فوكس نيوز" أن القاضي باول فريدمان رفع خلال جلسة استماع في واشنطن قيود السفر واستخدام الإنترنت التي كانت مفروضة على هينكلي الذي يعيش بمفرده في وليامزبرغ بولاية فرجينيا.

وأضافت القناة أن القرار الصادر عن القاضي سيدخل حيز التنفيذ في 15 يونيو الجاري.

وخلال جلسة في سبتمبر الماضي، قال فريدمان إنه سيمنح هينكلي إطلاق سراح غير مشروط لكنه منح الادعاء مزيدا من الوقت لمراقبته لدى انتقاله للعيش منفردا عقب وفاة والدته.

وقال فريدمان وقتها إن مشكلات هينكلي العقلية والنفسية "في حالة خمول" ولم يعد يشكل خطرا.

وفي سبتمبر الماضي، كتبت باتي ديفيس ابنة الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان مقال رأي في صحيفة "واشنطن بوست" أبدت فيه معارضة الإفراج عن هينكلي، وقالت إنها لا تصدق أنه شعر بالندم على ما فعل.