epedu.gov.iq استعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 بالعراق PDF من موقع ناجح وزارة التربية والتعليم جميع المحافظات العراقية

استعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 بالعراق PDF من أهم النتائج التي ينتظرها عدد كبير من الطلاب، نظرًا لأنها من أهم المراحل الدراسية التي يجب عليهم اجتيازها قبل الانتقال إلى المرحلة التالية، وأعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن النتيجة سيتم إتاحتها بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة حتى يستطيع الطلاب الحصول عليها بكل سهولة، وذلك عقب انتهاء عمليات التصحيح ورصد درجات الامتحانات الخاصة بالطلاب في جميع محافظات العراق، وخلال السطور التالية سوف نوضح لكم التفاصيل المتعلقة بنتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2022.

استعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 بالعراق PDF

ينتظر طلاب الصف السادس الابتدائي موعد الإعلان عن النتيجة على أحر من الجمر، فقد ظهرت النتيجة في محافظة الرصافة الأولى والكرخ، مما جعل عمليات البحث تتزايد حول موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي في باقي محافظات العراق الأخرى، وفي هذا الصدد صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سيتم طرح النتيجة فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في باقي المحافظات، وذلك في غضون أيام.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في العراق

تسعى وزارة التربية والتعليم العراقية دائمًا لمواكبة التطورات التعليمية الحديثة للنهوض بالمستوى التعليمي في العراق، فقد وفرت إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وذلك حتى يتمكن جميع الطلاب من الحصول على النتيجة بكل سهولة فور اعتمادها، وإليكم طريقة استخراج نتيجة السادس الابتدائي 2022: