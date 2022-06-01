نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Iraq results ||رابط epedu.gov.iq للحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الأول بالعراق وزارة التربية بالرقم الامتحاني في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط epedu.gov.iq للحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الأول بالعراق فقد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2022، وذلك في محافظة الرصافة الأولى، وبدأت التساؤلات تتزايد حول متى سيتم الإعلان عن النتيجة في باقي محافظات العراق الأخرى، فتسود حالة من الذعر بين الطلاب بسبب رغبتهم في معرفات الدرجات التي حصلوا عليها في الامتحانات، وعن باقي المحافظات فقد أكدت بعض المصادر أنه سيتوالى الإعلان عن النتيجة في محافظة تلو الأخرى خلال الساعات القليلة القادمة، ويستطيع الطلاب الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.
رابط epedu.gov.iq للحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الأول بالعراق
رابط epedu.gov.iq للحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الأول بالعراق من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سيتم الإعلان عن النتائج في باقي محافظات العراق الأخرى حسب انتهاء كل محافظة من أعمال التصحيح وتدقيق درجات الطلاب في كافة المواد الدراسية المقررة عليهم في العام الدراسي الحالي 2021-2022، وذلك حتى يحصل كل طالب على حقه دون أن يتعرض للظلم.
وقد عقدت امتحانات الصف السادس الابتدائي في العراق وسط إجراءات أمنية لمنع محاولات الغش بين الطلاب، ونفت وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الأخبار التي تم تداولها حول تسريب الامتحانات مؤكدة أنها مجرد شائعات لا يوجد لها أي أساس من الصحة.
رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022
على أحر من الجمر مازال جميع الطلبة والطالبات المقيدين بكافة المدارس يتساءلون عن رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية بتوفير رابط مباشر يستطيع الطلاب من خلاله الاستعلام عن النتيجة والتي ظهرت بالفعل في محافظة الرصافة، ويتم ذلك عن طريق تنفيذ بعض الخطوات وهي كالآتي:
- الدخول إلى الرابط المباشر لموقع وزارة التربية والتعليم العراقية .
- بمجرد إدخال الرمز التحقيق سيتم الانتقال تلقائيًا إلى الصفحة الرئيسية للموقع.
- يتم اختيار أيقونة النتائج من القائمة الرئيسية.
- تحديد نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022.
- اختيار المحافظة التابع لها الطالب المستعلم.
- كتابة اسم الطالب الرباعي.
- إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب والتأكد من صحته.
- النقر على أيقونة “الاستعلام عن النتيجة”.
- سيتم ظهور صفحة تحتوي على درجات الطلاب بالتفصيل في جميع المواد الدراسية.
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