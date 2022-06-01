نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل المتقاعدين وكبار السن بأقل راتب شهري وبدون ضمانات 300 ألف في المقال التالي

من المميزات التي يوفرها البنك الاستثماري التابع للمملكة العربية السعودية أنه أصبح متاح للأشخاص المتقاعدين الحصول على قروض من أجل إنشاء مشروع أو حتى لمن يرغب برفاهية أو سفرية إلى مكان معين أو حتى من أجل إنشاء مشروع معين. خصائص التمويل الشخصي للمتقاعدين من البنك السعودي للاستثماري من الناحية الشرعية فإن هذا التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

متاح الحصول على تمويل إضافي في حالة حدوث زيادة في الراتب الشهري للشخص الحاصل على التمويل.

متاح الإعفاء عن سداد قيمة التمويل وذلك في حالة وفاة الشخص الذي حصل عليه والحالة الثانية هي تعرضه إلى إصابة كلية على أثرها أصبح بشكل تام عن القيام بأي عمل.

المميز بخصوصه أنه يمكن للشخص الحصول على التمويل في نفس اليوم الذي يقوم بتقديم الطلب وذلك في حالة أنه يكون قد أحضر كافة المستندات والأوراق المطلوبة منه.

أطول فترة سداد والتي تصل إلى ٦ سنوات متتالية.

التقديم إلكتروني عبر موقع البنك السعودي للاستثمار. شروط للحصول على تمويل المتقاعدين من البنك الاستثماري السعودي هذا التمويل متاح فقط للأشخاص السعوديين الجنسية (الأب والأم ) وكذلك الذين تم تربيتهم في حدوده المملكة فقط. يشترط ألا يقل عمر الشخص المتقدم بطلب التمويل عن عمر ٣٨ سنة ولا يزيد عن ٦٥ سنة وذلك عند سداد آخر قسط من التمويل. الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم علي تمويل المتقاعدين صورة من البطاقة الشخصية ويشترط أن تكون سارية المفعول.

القيام بتعبئة النموذج أو الخطاب الخاص لتمويل المتقاعدين الصادر من البنك السعودي الاستثماري .

خطاب تعريف في حالة العمل في وظيفة حكومية من الجهة الحكومية ويحتوي الخطاب على الراتب الشهري الذي يحصل عليه المتقاعد .

خطاب من جهة العمل في حالة القطاع الخاص يحتوي هذا الخطاب على الراتب الشهري الذي يتقاضاه المتقاعد خلال الشهر الواحد.

كشف خطاب من البنك لثلاث شهور سابقة وهذا الكشف يحتوي على قيمة الرواتب خلال هذه الشهور ويكون هذا الكشف مختوم من البنك.

في حالة تحويل المستحقات إلى بنك معين خطاب موضح به رقم الحساب بالإضافة إلى التاريخ الذي منه تمت عملية التحويل. عمر شويل - جدة تمويل المتقاعدين وكبار السن بأقل راتب شهري وبدون ضمانات يصل الي 300 الف - ثقفني

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