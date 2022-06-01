نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل الآن علي أحدث كودات ببجي موبايل اكواد ببجي لاسترداد الهدايا والشدات من موقع Midasbuy في المقال التالي
أحدث كودات ببجي 2022 و اكواد استرداد ببجي من الموقع الرسمي Midasbuy، في صدد ما يحتاج إليه اللاعب من أشياء نادرة يكون الحصول عليها عبر استبدال احدث اكواد ببجي، فان تلك الكودات تمثل من الأهمية بمكان لغرض وصول اللاعب الى هذه الأشياء التي بالرغم من أهميتها يصعب الوصول إليها إلا بعد أداء الكثير من المهمات الصعبة، ومن تلك الأمور المشار إليها ما يتمثل في الملابس الأسطورية لشخصيات اللعبة فضلا عن المزيد من الشدات والهدايا.
احدث كودات ببجي
تحتاج لعبة PUBG mobile باعتبارها من اجمل العاب الفيديو التي يلعب فيها عدد من الاعبين على مستوى العالم عبر الإنترنت، الى متطلبات خاصة كي يستمر اللاعب في مشاركة أصدقاءه والوصول الى الفوز المأمول والذي يكون عبر بقاء اللاعب حيا وموت كافة الأعداء ومختلف من يقضون معه أوقات الحرب والقتال العنيف في هذه اللعبة، ومن اهم ما يحتاج له اللاعب في هذا الصدد مجموعات من الأسلحة النادرة.
اكواد شدات ببجي
- من اجل وصول اللاعب الى السلاح والذخائر المختلفة والدبابات وكافة أدوات الحرب.
- يجب عليه أداء عدد من المهمات التي يقوم بتسهيلها على اللاعب موقع Midasbuy.
- الذي يعمل على تمكين اللاعب من الحصول الفوري على مثل هذه الأشياء المذكورة.
- وغيرها كثير من احتياجات اللاعب عن طريق استرداد الاكواد الحديثة والغير مستعملة عبر هذا الموقع الرسمي للعبة.
اكواد استرداد ببجي 2022
هناك عدد من الاكواد الصالحة للاستعمال والتي تعمل على منح لاعب ببجي الكثير من الاحتياجات ومنها مايلي:
- كود BIFOZBZE6Q.
- ثم يوجد كود R89FPLM9S.
- هناك أيضا كود BMTDZBZPRD.
- ثم كود KARZBZYTR.
- كود RAAZBZJGS.
- ثم هناك كود DDSJJCZCDZ9U.
- ومن ثم يوجد كود QEJZLEIZ254 والذي يتمكن من خلاله اللاعب من الحصول على جلود ذهبية.
- كود CFSHWDBTFZ95 وهو كود البنادق الفتاكة.
- ثم كود 8CUY84RG25OKW وهو المسئول على الفوز بملابس لعبة ببجي.
موقع شحن كودات ببجي
يوجد الكثير من المواقع التي يمكن من خلالها أن يحصل اللاعب على كودات ببجي، إلا أن عملية استرداد تلك الكودات يجب أن تكون من خلال الموقع الرسمي للعبة وهو موقع Midasbuy الرسمي، اذا من خلال هذا الموقع المذكور وعن طريق وضع الكود المراد استبداله في الموضع الصحيح، يحصل اللاعب على ما يعمل عليه الكود من جوائز وما يستطيع منحه للاعب من مكافئات.
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