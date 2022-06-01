مسابقة حلم مع مصطفي اغا وربح 3.000.000$| طريقة الاشتراك لجميع البلدان

مسابقة الحلم، تعتبر مسابقة الحلم مسابقة بها تفاعلات للمتسابق حتى يحقق أحلامه عن طريق الفوز بالجائزة المعلن عنها في المسابقة، وتعتمد هذه المسابقة على الفوز بالحظ والفائز يسمي المحظوظ ، ويتم الإعلان عن هذه المسابقة علي قنوات المنظم أو قنوات أم بي سي ويشار إليها لاحقا باسم الحلم، ويتم تقديم البرنامج بواسطة الإعلامي الكبير مصطفى الأغا، حيث أنها توفر محتوى شيق يعتمد على التفاعلية لدى المشتركين والحظوظ لديهم والمنافسة بينهم.

لمن تتاح مسابقة الحلم من المشتركين

يتم الاشتراك فيها من جميع أنحاء العالم، والبالغين الذين بلغوا سن الرشد أو حسب قانون أطلقته دولة الإمارات تختار الذي هو أعلى سنا، كما أنها لا تحقق هذه المسابقة للمشتركين نفسهم في مسابقة الحلم أي للعاملين بها وللأبناء منهم حتى الدرجة الرابعة وأزواجهم وأي أزواج أقار بهم لا يمكنهم الاشتراك في الحلم .

طرق الاشتراك والتسجيل في مسابقة الحلم

طريقة التسجيل في تفعيل خدمة الاشتراك في الحلم، حيث يقوم المشترك بإرسال رسالة نصية يكتب فيها انضم |join علي الرقم المرادف لبلدك، إذا كانت بلدك تتوفر ضمن الدول المتاح لهم دخول المسابقة، ثم يتم إرسال للمشترك رسالة ترحيب به هذه الرسالة تحمل له فرص الدخول في السحب.

هناك تطبيق خاص بالحلم يمكن تحميله مجانا لك الفرصة بالاشتراك مجانا، كما أنه يتم استقبال الرسائل القصيرة وترويج الإعلانات ويكون من المنظم على الهاتف المحمول، أول يوم للمشترك يكون مجانا ومن اليوم الثاني يتم خصم التكلفة، وفي حالة عدم وجود رصيد لا تصل رسالة المشترك إلي السحب.

طريقة التسجيل عن طريق إرسال رسالة نصية