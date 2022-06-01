نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف نتيجتك.. نتيجه الصف الثاني الاعدادي 2022 بالاسم ورقم الجلوس لكل المحافظات عبر موقع الوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجه الصف الثاني الاعدادي 2022 بالاسم ورقم الجلوس، اقترب موعد ظهور نتائج تانية اعدادي الترم الثاني لجميع المحافظات بجميع المدارس وسوف نعرض لكم في هذا التقرير خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، حيث من المقرر أن يتم عرض نتائج تانية اعدادي بالقاهرة فقط عبر بوابة التعليم الأساسي ومختلف المحافظات سيتم عرضها فقط في المدارس.

نتيجه الصف الثاني الاعدادي 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وبلغ المجموع الكلي في نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الاول والثاني من 280 درجة يتم توزيعها على المواد الدراسيه الأساسية، 80 درجة لمادة اللغة العربية و 60 درجة لمادة الرياضيات و60 درجة لمادة اللغة الإنجليزية و40 درجة لمادة العلوم و 40 درجة لمادة الدراسات الاجتماعيه، يجب أن يحصل الطالب على مجموع درجات 50% كحد أدنى للمجموع الكلي وفي كل مادة بشكل مستقل، وفي حال حصول الطالب على مجموع أقل من 50% يضطر الطالب إلي خوض الامتحان للمادة في الدور الثاني.

نتائج الصف الثاني الاعدادي 2022 لجميع المحافظات

صرحت مصادر بوزارة التربية والتعليم أنها تم الانتهاء من تصحيح أغلب مواد امتحانات نتائج الصف الثاني الاعدادي 2022 لجميع المحافظات وأشارت نسب النجاح في محافظة القاهرة سوف تسجل نسبة نجاح أعلي من العام الماضي، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال إتباع الخطوات التالية:

فتح بوابة نتائج التعليم الأساسي .

. انقر على نتائج الامتحانات لسنوات النقل.

ادخل على نتائج المرحله الاعداديه.

اكتب الرقم القومي.

ادخل الاسم رباعي.

اختر الصف والعام الدراسي.

انقر على زر عرض النتائج.

كما يمكن لطلاب وطالبات الصف الثاني الاعدادي كتابة البيانات الخاصة بالطالب من الرقم القومي ورقم الجلوس والاسم وسيتم عرض نتائج الطلاب فور اعتمادها.

تشير التوقعات إلى أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الثاني الاعدادي بمحافظه الجيزة قبل جميع المحافظات حيث تم الانتهاء من أعمال التصحيح لجميع المواد وجاري عمل كشوفات الدرجات ورفعها للمحافظ لاعتمادها ومن ثم توزيعها في المدارس.

لا نزال نرصد مع طلاب الصف الثاني الاعدادي صدور النتائج في مختلف المدارس، حيث تشير التوقعات إلى أنه سيتم عرض نتائج الصف الثاني الاعدادي داخل كل المدارس خلال الأسبوع الجاري، حيث انتهت أغلب المحافظات من أعمال التصحيح والكنترول، ونشير إلي أن نسب النجاح سوف تأتي مرتفعه عن نظيرتها خلال العام الماضي، وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد حول نتيجة تانية اعدادي لجميع المحافظات.