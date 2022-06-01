كيف تمنع التطفل على هواتف آيفون؟

يحرص العديد من المستخدمين على هواتف آيفون وأندرويد خلال هذه المرحلة منع التطفل واختراق هواتفهم، حيث يبحث العديد منهم على كيفية التعرف على أن الهاتف الخاص به مخترق أم لا، وذلك من أجل منع دخول الهاكرز والمتسللين إلى الهاتف وسرقة العديد من البيانات والمعلومات الشخصية الموجودة على الهاتف خلال هذه الفترة، في ظل التطور التكنولوجي الكبير والتحذيرات المتتالية من خبراء الأمن السيبراني من وجود العدد من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف جميع المستخدمين للهواتف الذكية خلال هذه الفترة.

طريقة منع التطفل على هواتف آيفون

قد يكون مستخدم هاتف آيفون قلق للغاية خوفاً من اختراق الهاتف، ولحسن الحظ يوجد ميزة رائعة على هواتف آبل تمكن الأشخاص والمستخدمين لتلك الهواتف من استرداد المجموعة المفقودة وهى ميزة Find My، حيث تعمل شركة آبل عملاق التكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية التشديد على توفير الأمان لمستخدمي تلك الهواتف، وفي حال وصول متطفل ما إلى حسابك فمن المحتمل أن يكون السبب في ذلك كلمة السر الخاصة بك، والتي من الممكن أن تكون سهلة مما يؤدي إلى تخمينها.

وفقاً لتقرير الصحيفة البريطانية “ذا صن” أن ضحية الاختراق قد يكون شارك مع شخص ما كلمة المرور الخاصة به عن طريق الخطأ، مما يؤدي في النهاية إلى اختراق الهاتف، وفي حال الرغبة في معرفة ما إذا كان شخص يتتبعك على وجه ليقين، وأنه قد اخترق حسابك فهنا يجب أن نلقي نظره على Find My على هواتف آيفون للتعرف على حقيقة وجود أجهزة لا تملكها يمكنها الدخول إلى حسابك الشخصي، ويكون ذلك من خلال خطوات بسيطة وسهلة لللغاية كما يلي:

يجب في البداية فتح هاتف iPhone الخاص بك، ثم الدخول على الإعدادات، ومنها الضغط على اسمك الموجود في أعلى الشاشة.

على المستخدم أن يقوم بالتمرير إلى ومع التدقيق سوف ترى جميع الأجهزة والهواتف الذكية إلي تم تسجيل الدخول بها إلى حسابك.

يجب التعامل السريع مع جميع الهواتف الغربية التي اخترقت حسابك لمنع التطفل والاختراق.

ملحوظة: يجب الإشارة إلى أنه قد توجد بعض الأجهزة ليست من منتجات شركة آبل، والتي يكون لها حق الوصول إلى Find My.