مليونا بريطاني يعانون من الأعراض طويلة المدى لكورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 08:22 مساءً - أعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن مليوني شخص في بريطانيا يعانون من الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا.

ووفقًا لما صدر عن المكتب الحكومي، اليوم الأربعاء، فإن حوالي 3.1% من البريطانيين يعانون من أعراض استمرت لأكثر من أربعة أسابيع بعد الاصابة بفيروس كورونا، مضيفاً أن 376 ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا في بداية الجائحة وأن الأعراض عليهم استمرت لما لا يقل عن عامين، بينما قال 826 ألف شخص إنهم أصيبوا بأعراض استمرت لما لا يقل عن عام.

وأوضح المكتب أن 1.4 مليون شخص عانوا من أعراض استمرت لما لا يقل عن ثلاثة أشهر بعد إصابتهم الأولى بالفيروس، حيث شملت الأعراض الشائعة الإرهاق وصعوبة في التنفس والسعال وألم في المفاصل.

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وأشار إلى أن نسبة من يعانون من الآثار طويلة المدى لكورونا كانت أعلى بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 35 إلى 69 عامًا.