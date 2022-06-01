الصحة العالمية: وفاة 70 شخصا بسبب جدرى القرود في 5 دول أفريقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 08:22 مساءً - قالت روزاموند لويس، رئيسة أمانة مكافحة الجدري، في برنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إنه منذ بداية هذا العام، توفي حوالي 70 شخصًا بسبب مرض جدري القرود في خمس دول في أفريقيا.

وأشارت إلي أنه لم يتم تسجيل أي وفيات في الدول غير المستوطنة حيث حدث تفشي الفيروس.

وقالت لويس في إفادة صحفية: "لم ترد تقارير عن وفيات بسبب تفشي المرض في عدة دول بدأ في مايو. ومع ذلك، تراقب منظمة الصحة العالمية مرضا يسمى جدري القرود في البلدان الأفريقية منذ 50 عاما، وتحدث الوفيات كل عام."

وبحسب قولها، فإنه "تم الإبلاغ عن ما يقرب من 70 حالة وفاة في خمس دول أفريقية في عام 2022”.

الصحة العالمية: جدري القرود لن يتحول إلى جائحة في 30 دولة.. الصحة العالمية: رصد أكثر من 550 إصابة بجدري القرود

وفي وقت سابق من اليوم، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المنظمة رصدت أكثر من 550 حالة إصابة بفيروس جدري القرود بين البشر في 30 دولة.

وقال جيبريسوس في إفادة صحفية: "حتى الآن، يوجد لدى منظمة الصحة العالمية أكثر من 550 حالة مؤكدة من 30 دولة لا يتوطن فيها فيروس جدري القرود".

وأشار إلي أن الأبحاث حول تفشي مرض جدري القرود مستمرة، لكن الظهور المفاجئ للفيروس في العديد من البلدان في نفس الوقت قد يعني أنه قد انتقل بهدوء لبعض الوقت.

وأضاف جيبريسوس أن عدد الإصابات سيزداد، مشيرا إلى أن أعراض جدري القرود تختفي من تلقاء نفسها، ولكن في بعض الحالات يمكن أن يكون المرض شديدًا.