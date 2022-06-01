الاتحاد الإفريقى يرحب بمحادثات احتواء أزمة رواندا والكونغو الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - وقال موسى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر":" أهنأ الرئيس الأنجولى والرئيس الحالى للمؤتمر الدولى لمنطقة البحيرات الكبرى جواو مانويل لورينسو على دعوته رئيس رواندا بول كاجامى ورئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى"، مؤكدا أنه يشجع البلدين الشقيقين على حل أى خلافات عبر الحوار والمشاورات الودية. وكان رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى ورئيس السنغال ماكى سال، قد أعرب عن قلقه إزاء تصاعد الموقف بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، داعيا إلى الهدوء والحوار من أجل الحل السلمى للأزمة بدعم من الآليات الإقليمية والاتحاد الإفريقى.

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