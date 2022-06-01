جدة - نرمين السيد - أعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقى، عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنسانى والأمنى فى منطقة الساحل، داعياً إلى استجابة دولية لتمويل ودعم القوات المشتركة لمكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل، فضلا عن مواجهة تهريب المخدرات ودعم العمليات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين.





وأكد مفوض الاتحاد الإفريقى للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوى، خلال اجتماع المجلس اليوم الأربعاء الذى ناقش الوضع فى منطقة الساحل، أهمية مواصلة الجهود الجماعية لبلدان المنطقة لمواجهة التحديات الأمنية. وذكر بيان الاتحاد الإفريقى أن الاجتماع الذى عقد برئاسة سفير الكونغو والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقى دانييل أواسا، تطرق إلى آخر المستجدات بشأن الاتجاهات الأمنية فى منطقة الساحل والحصيلة الإنسانية للهجمات الإرهابية، وقرار السلطات الانتقالية فى دولة مالى الانسحاب من تجمع دول الساحل وسحب قوتها المشتركة، ومناقشة سبل المضى قدمًا فى نشر 3000 جندى فى منطقة الساحل، والتى لا تزال معلقة منذ قرار مؤتمر الاتحاد الإفريقى لعام 2020. وألقى مفوض الاتحاد الإفريقى للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوى الضوء على الجهود التى تبذلها المفوضية للتواصل لاستجابات استراتيجية للأزمة فى الساحل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الأمن الإفريقى يعرب عن قلقه إزاء مستجدات الأوضاع فى دول الساحل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.