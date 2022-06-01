نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر http://epedu.gov.iq/ رابط معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2023 لدخول الجامعات العراقية PDF جميع المحافظات العراقية في المقال التالي
رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 بالجامعات العراقية ما زالت عمليات البحث تتركز في هذا التوقيت على التعرف على نتيجة القبول الموازي في العراق 2022، لكي يتم التعرف على القبول في الجامعات العراقية المختلفة بناء على نظام القبول المعتمد رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك بالتزامن مع انتهاء الطلاب من تسجيل طلبات القبول الموازي في الجامعات المختلفة في جميع أنحاء العراق خلال الفترة الأخيرة من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 بالجامعات العراقية.
نتيجة القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022
وقد تقدم الطلاب خلال الفترة الأخيرة لتسجيل طلبات رغبات القبول الموازي لجميع التخصصات في كافة الكليات المتواجدة في العراق بشكل عام، حيث كانت وزارة التربية والتعليم العراقية قد أعلنت عن معدلات القبول الموازي والتي تم نشرها من خلال دليل الكليات لكي يتم توضح المعدلات اللازمة للالتحاق بالجامعات المختلفة، وذلك بناء على نظام القبول الموازي الذي يعتبر من الأنظمة الأساسية في العراق وفي العديد من الدول العربية بشكل عام في هذا التوقيت، ومن المقرر أن يتم خلال الأيام المقبلة طرح النتائج الخاصة بالقبول من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية التي تعتبر هي الجهة الرسمية المسؤولة عن طرح النتائج من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، حيث تم تحديد نتائج القبول ورصد النتائج الخاصة بالطلاب رسميا خلال الأيام الأخيرة.
رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 بالجامعات العراقية
وقد تم تفعيل رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لكي يتم من خلالها الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية المختلفة، وذلك من خلال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، من خلال اتباع الخطوات التالية.
- يتم الدخول في البداية إلى الموقع الرسمي الخاص وزارة التربية والتعليم العراقية مباشرةً.
- يتم اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة من خلال الموقع.
- اختيار الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي 2022 بالجامعات العراقية.
- يتم كتابة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب في المكان الخاص به بشكل صحيح.
- إدخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة ومن ثم اختيار الاستعلام عن النتيجة لتظهر مباشرة على الفور.
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