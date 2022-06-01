الآن LINK موقع تقديم الصف الاول الابتدائي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم اونلاين بالخطوات

موقع تقديم الصف الاول الابتدائي 2022، يبحث الالاف من أولياء الأمور عن موقع تقديم الصف الاول الابتدائي 2022، والذي يمكن من خلاله التقديم للالتحاق بالمرحلة الابتدائية في بداية مشوار الطلاب التعليمي، ويهتم أولياء الأمور بمرحلة التقديم في الصف الاول الابتدائي 2022 نظرا لأهمية اختيار التعليم الذي سوف يكمل فيه الطالب مسيرته عام بعد آخر، من التعليم العادي، أو المدارس الرسمية لغات، وذلك بناء على شروط محددة مثل كثافة الأعداد والنطاق المكاني والسكني لولي الأمر، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تحديد مدة التقديم بداية من أول يونيو2022 ولمدة شهر كامل استلام طلبات التقديم، وسنقدم لكم في الفقرات التالية المعلومات الكافية حول التقديم وكيفيته والمستندات المطلوبة..

موقع تقديم الصف الاول الابتدائي 2022

أعلنت الوزارة عن إتاحة رابط موقع تقديم الصف الاول الابتدائي 2022 مفعل من خلال الموقع الرسمي تستطيع بسهولة القيام بالتقديم إلكترونيا لأول المرحلة الابتدائية، ويتيح هذا الموقع لولي الأمر امكانية تسجيل ثلاث رغبات بحد أقصى خمس مدارس حكومية، وفي حالة تم قبول الطالب في عدة مدارس على ولي الأمر أن يختار الأقرب له، وأوضحت الوزارة أن بعد نهاية فترة التقديم تقوم المدارس بطباعة كشوف المتقدمين وتبدأ فرز الطلبات لاختيار الطلاب المقبولين من الأكبر سنا ثم الأصغر، والآن مع خطوات التقديم في الصف الاول الابتدائي 2022:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

اضغط أيقونة انشاء حساب جديد.

سيوجهك الموقع مباشرة ألى صفحة بيانات يجب عليك كتابتها بشكل صحيح مثل الرقم القومي للطالب المكون من 14رقم، وكتابة الرقم السري.

اضغط دخول.

ادخل على صفحة خدمات ولي الأمر.

قم بالضغط على زر تقديم الصف الاول الابتدائي.

ارفق كافة المستندات المطلوب ارفاقها.

اضغط زر التسجيل.

المستندات المطلوبة للتقديم في الصف الاول الابتدائي 2022

حددت وزارة التربية والتعليم بعض المستندات الرسمية المطلوبة للتقديم في الصف الاول الابتدائي 2022، والتي لابد من ارفاقها على أن تكون سارية وصحيحة، ومن هذه المستندات التالي:

بطاقة الرقم القومي لولي الأمر( صورة منها).

شهادة الميلاد للطالب حديثة.

ستة صور شخصية الطالب مقاس 4*6.

دمغات خاصة بالتأمين الصحي.

الطابع الخاص بالمهن التعليمية، وتنمية مشروعات.

صورة تقديم الطالب اون لاين بالإضافة إلى تضمين الثلاث رغبات لمدارس مختلفة.

قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق رابط تقديم الصف الاول الابتدائي 2022 عبر بوابة مركز المعلومات على شبكة الانترنت، موضحو أن التقديم في الصف الاول الابتدائي سيكون مستمر حتى يوم 30 يونيو، وبعدها سيتم اعلان أسماء الطلاب المقبولين والمدارس التي تم قبولهم بها، حتى يقوم ولي الأمر بالتوجه إليها لاستكمال اجراءات التقديم.