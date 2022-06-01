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متى الاختبارات النهائيه 1443 الفصل الثالث والنهائي 2022 وفق تقويم الدراسة بالسعودية

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عمر شويل - جدة متى الاختبارات النهائيه الفصل الثالث والنهائي للعام الدراسي 1443 بالمملكة العربية السعودية وفق تقويم الدراسة التابع لتعليمات وزارة التعليم السعودية ستبدأ بمشيئة الله يوم الأحد 6 ذي القعدة 1443 الموافق 5 يونيو 2022 بجميع المدارس السعودية وكافة المراحل التعليمية، على أن تنتهي يوم الأحد 27 ذي القعدة 1443 الموافق 26 يونيو 2022 كافة الاختبارات على جميع المستويات التعليمية بالمملكة وستبدأ اجازة نهاية العام 1443 وفق التقويم الدراسي بمشيئة الله يوم الخميس 1 من شهر ذو الحجة 1443هـ الموافق 30 شهر يونيو 2022م بجميع المدارس السعودية.

الاختبارات النهائية الفصل الثالث 2022
الاختبارات النهائية الفصل الثالث 2022

وزارة التعليم السعودية تحدد بالجداول متى الاختبارات النهائيه 1443-2022

إضافة لما سبق ووفق تقويم الدراسة بالمملكة العربية السعودية فقد تم وضع اختبارات الفترة الأولي يوم الأحد 9 رمضان 1443هـ الموافق 10 أبريل 2022، على أن تبدأ اختبارات الفصل النهائي بالترتيب التالي:

أولًا تم وضع اختبارات الفترة الأولي يوم الأحد 9 رمضان 1443هـ الموافق 10 أبريل 2022
كذلك بداية اختبارات الفترة الثانية موافق يوم الأحد 6 ذي القعدة 1443 الموافق 5 يونيو 2022
أيضًا يليها الاختبارات النهائية يوم الأحد 20 دي القعدة 1443 الموافق 19 يونيو 2022
في النهاية اختبارات الدور الثاني يوم الأحد 27 ذي القعدة 1443 الموافق 26 يونيو 2022

تقسيم الفصول الدراسية ثلاث فصول للعام الدراسي 1443

كما أوضحت وزارة التعليم السعودية اتجاه العديد من الدول لتطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، بعد إعلان المملكة العربية السعودية بيومان على تطبيق ذلك النظام من العام الدراسي 1443 فالنظام العالمي بتقسيم الدراسة ثلاث فصول يهدف إلى:

  • أولًا رفع نواتج التعلم للطلاب والطالبات.
  • كذلك يساهم في استثمار العام الدراسي من حيث عدد الأيام الدراسية، مقارنة بعدد أيام الإجازة، مما يشجع على رفع مهارة ومعرفة الطلاب.
  • في النهاية يعمل على ورفع الكفاءة التعليمية وفق المنظومة العالمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
موعد الاختبارات النهائية 1443
موعد الاختبارات النهائية 1443

جدول إجازات الفصل الدراسي الثالث 1443 وزارة التعليم السعودي

في الختام أوضحت وزارة التعليم السعودي بقيادة معالي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وضعت أيضًا جدول إجازات الفصل النهائي للعام الدراسي 2022 بالمملكة كالتالي:

أولًا بداية إجازة عيد الفطر 20 من شهر رمضان 1443 الموافق 21 أبريل 2022 
كذلك بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 7 شوال 1443 الموافق 8 مايو 2022
أيضًا إجازة نهاية أسبوع مطولة 24 شوال 1443 الموافق 25 مايو 2022
كذلك إجازة نهاية أسبوع مطولة 16 ذي القعدة 1443الموافق 15 يونيو 2022
في النهاية بداية إجازة نهاية العام الدراسي 1 ذي الحجة 1443 الموافق 30 يونيو 2022
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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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