رابط epedu.gov.iq للكشف عن نتيجة السادس الابتدائي الدور الاول بالعراق من موقع وزارة التربية والتعليم العراقي

نتيجة السادس الابتدائي الدور الاول بالعراق، يزداد البحث على نتائج طلاب المرحلة الابتدائية للصف السادس في جميع محافظات العراق، من قبل أولياء أمور الطلاب، وهذا بعد أن أنتهوا من أداء امتحاناتهم على خير دون وجود أي مشاكل فيها، حيث قالت الوزارة أن امتحانات المرحلة الابتدائية لم يحدث بها مشاكل على الإطلاق، وأن ما حدث من شكاوى كانت بخصوص عدم أن الامتحانات كانت متتالية دون وجود اجازات أي خلف بعضها كل يوم، لكن هذا الأمر طبيعي وهو ما يحدث كل عام خاصة أن الوزارة تقوم بنشر جدول الامتحانات قبلها بشهر. ومن خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية سوف نستعرض لكم أهم الخطواتا التي من خلالها يمكنكم الحصول علي النتيجة.

نتيجة السادس الابتدائي الدور الاول بالعراق

نتائج الصف السادس الابتدائي للعراق جميع المحافظات، يمكنكم أن تقوموا بالدخول على موقع الوزارة الرسمي العراقية والحصول على نتائج طلاب المرحلة الابتدائية للصف السادس الابتدائي، من خلال كتابة الرقم الامتحاني وبسهولة سوف تحصلون على النتيجة، أما بخصوص ما أشيع حول تأجيل ظهور النتيجة للصف السادس بسبب فقدان ورقة الامتحان، هذا الأمر شائعة وغير صحيح على الإطلاق ولا يمت للواقع بأي صلة، وأكدت الوزارة أن كل الأخبار التعليمية التي لا تخرج من قبل موقع الوزارة الرسمي لا يأخذ بها وغير صحيحة على الإطلاق.

الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي الدور الاول بالعراق

لجميع أبنائنا الطلاب طلاب الصف السادس الابتدائي الدور الاول جميع محافظات العراق، يمكنكم الحصول على النتيجة من خلال الموقع الرسمي على شبكة الانترنت، كل ما عليكم للحصول على نتيجتكم هو اتباع الشرح التالي.

عليكم بالدخول أولا على رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شبكة الإنترنت

بعد ذلك عليكم بالدخول على قسم النتائج على الموقع.

بعدها اختيار نتيجة السادس الابتدائي الدور الاول.

كتابة رقم الامتحان الخاص بك.

اضغط على ظهور النتيجة.

سوف تظهر بالدرجات والمواد.

وصرح مصدر بالوزارة أن النتيجة ستكون متوفرة بالموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم. وبالمدارس في اليوم التالي لتخفيف الزحام والتكدس من الطلاب.