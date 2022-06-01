نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 في جميع المحافظات المصرية برقم الجلوس من موقع نتائج الاعدادية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022. يقوم أولياء الأمور بالبحث المستمر عن اللينك الخاص بالنتيجة الشهاده الاعداديه ، وذلك لمعرفة مصير أبنائهم والاطمئنان على مستقبلهم ، وقد ادى جميع الطلاب الاختبارات الخاصة بكافة المقررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 بجميع مديريات التربية والتعليم بشكل ورقي من خلال الحضور داخل اللجان مؤمنة بالمدارس، أما عن النتيجة ، ويمكن الاستعلام عنها عن طريق إحدى الطريقتين التاليتين، حيث يمكنك التوجه إلى إدارة المدرسة للاستعلام عن النتيجة، كما يمكنك ايضا الدخول عبر الموقع الالكتروني الخاص بكل مديرية تعليمية بمدارس مصر لإعلان النتائج، وقد قامت مصادر رسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن ظهور نتيجه المرحله الاعداديه ببعض المحافظات.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022

يعد استخدام الطرق الحديثة حيث استخدام الانترنت في الاطلاع عن النتائج، واستخدام المنصات التعليمية من الأمور الرائعه التي تم استخدامها حديثا بموقع وزاره التربيه والتعليم ومن أشهر المواقع التي يمكن من خلالها الاطلاع على النتيجه هو موقع نتائج التعليم الأساسي، حيث سيتم من خلاله الإعلان عن نتيجتي كل من المرحله الابتدائيه والمرحله الاعدادية لكافة صفوفهم وبذلك يكون باستطاعة الطالب استخدام الكمبيوتر أو هاتف متصل بالإنترنت للحصول على نتيجته في دقائق معدودة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط للحصول على النتيجة للتخفيف والتيسير على الطلاب وأولياء الأمور دون الحاجة للذهاب للمدرسة . وللحصول على النتيجة يتم ذلك من خلال اتباع الطالب الخطوات التالية

اولا الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم على شبكة الإنترنت.

ثم قم باختيار المحافظة وذلك إن كانت محافظتك قد أعلنت عن ظهور النتيجه بها

أكمل الخطوات باختيار الاسم ورقم الجلوس الخاص بك وستظهر امامك نتيجه الشهاده الاعداديه للعام 22 20

وجدير بالذكر أن النتائج الموجودة على الموقع هي فقط النتائج التي تم اعتمادها م الوزارة ، وقد أكد السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن جميع المديريات التعليم تعمل حاليا على إتمام عملية التصحيح بشكل لاعلان نتائج الطلاب بجميع المحافظات.