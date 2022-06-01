الجبير يبحث مع سفير مصر لدى السعودية العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودى ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، مع سفير مصر لدى المملكة أحمد فاروق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.





وتبادل الجانبان - خلال اللقاء الذى عُقد بمقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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