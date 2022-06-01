نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [الان] نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 برقم الجلوس والاسم جميع المحافظات الاسكندرية والقاهرة وبني سويف والفيوم والدقهلية والبحيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 برقم الجلوس والاسم جميع المحافظات الترم الثاني عبر موقع البوابة الالكترونية التابع لكل محافظة، محافظة القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، الشرقية، كفر الشيخ، المنوفية، أسيوط، دمياط، المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد.

البوابة الإلكترونية نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022

من خلال هذا المقال يقدم لكم موقع ثقفني تغطية مباشرة لكل ما يخص نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 برقم الجلوس حيث تشهد هذه الكلمة عمليات بحث شائعة على محرك البحث جوجل في الأيام الأخيرة، تزامنًا مع إعلان اعدادية الجيزة الأسبوع الماضي لتكون أولى المحافظات، على أن تصبح نتيجة الشهادة الاعدادية في باقي المحافظات مُتاحة بعد اعتمادها من قبل السادة المحافظين كل على حد بدءًا من منتصف الأسبوع الجاري.

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتيجة امتحانات تالتة اعدادي للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة بنجاح 75.51% لطلبة النظامى، تقدم للامتحان 61 ألفا و700 طالب وطالبة، حضر 55 ألفاً و852 طالباً وطالبة، نجح منهم 42 ألفاً و173طالباً وطالبة، نسبة النجاح المهنية 67.98%، تقدم للامتحان 819 طالباً وطالبة، حضر منهم 534 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 363 طالباً.

نتيجه الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2022

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى للعام الدراسي 2022/2021 بنسبة نجاح بلغت 86.3%، حيث أوضح وكيل الوزارة، أن عدد من تقدموا للامتحان هذا العام 119242 طالبا وطالبة بالإعدادية العامة نجح منهم 102865 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 86.3%.

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح 78.83%، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ عدد الطلاب المتقدمين لامتحان تالتة اعدادي 60 ألفًا و 812 طالبا، تغيب 502 طالباً، وحضر منهم 60 ألفًا و310 طالبًا، ونجح منهم 47 ألفًا و276 طالبًا.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 الاسكندرية (بعد قليل)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 القاهرة (قريبا)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 القليوبية (قريبا)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة الدقهلية (ظهرت)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 اسيوط (قريبا)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي دمياط 2022 بالاسم فقط (قريبا)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا 2022 برقم الجلوس (قريبا)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة البحيرة (قريبا)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ 2022 (ظهرت)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنوفية 2022 (قريبا)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 بالاسم فقط

تجدر الإشارة إلى أنه وفرت وزارة التربية والتعليم رابطاً لتسهيل الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بضغطة زر واحدة..

كما نوفر لكم توزيع درجات المواد عن مجموع الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني مع العلم أن النهائية الصغرى تساوي النهائية الكبرى مقسومة على اثنين.

مادة اللغة العربية 80 درجة نهاية العام.

مادة العلوم 40 درجة نهاية العام.

مادة الرياضيات 60 درجة نهاية العام.

مادة اللغة الانجليزية 60 درجة نهاية العام.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة نهاية العام.

مادة التربية الدينية 40 درجة نهاية العام.

مادة الحاسب الآلي 20 درجة نهاية العام.

مادة التربية الفنية 20 درجة نهاية العام.

كما يمكنكم عبر موقعكم المميز ثقفني التعرّف على نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني من خلال كتابة رقم الجلوس متبوعا بالمحافظة في تعليق من التعليقات في أسفل المقال وسوف نقوم بإرسال النتائج لكم فور ظهورها.