نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الصف السادس العراقي الآن بالرقم الامتحاني pdf موقع نجاح وزارة التربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف السادس الابتدائي العراق يبحث عنها أولياء الأمور في جميع المحافظات العراقية لمعرفة نتائج الطلاب والطلاب، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنها قد بدأت في تصحيح ومراجعات أوراق الامتحانات في جميع مديريات التعليم، وستبدأ جميع مكاتب التربية والتعليم عن عرض النتائج في جميع محافظات العراق فور ظهورها، وذلك سوف يكون خلال ساعات، نعرض لكم موقع الوزارة من خلال رابط مباشر لتعرف على النتيجة فور ظهورها.

نتيجة الصف السادس الابتدائي العراق

خصصت وزارة التربية والتعليم العراقية عددا من المواقع الإلكترونية التابعة لها حتى يتمكن الطلاب من التعرف على درجاتهم بسهولة والتي يمكنك طبع نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 في كافة محافظات العراق، وسوف يكون متاحة في الساعات القليلة القادمة حيث يتم العمل بدقة وعناية لإعلان النتائج التي ينتظرها الطلاب وأولياء أمورهم، وستتم الموافقة على درجات الصف السادس الابتدائي 2022 للترم الثاني في جميع محافظات العراق خلال ساعات أو أيام قليلة.

الاستعلام عن نتائج السادس

من المقرر ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 للترم الثاني في العراق خلال ساعات، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه هناك الكثير من المواقع الإلكترونية للطلاب ليتمكنوا من استخراج النتائج التي سوف يتم الإعلان عنها قريبًا، وذلك يكون فور الانتهاء من تصحيح ومراجعة جميع أوراق الاختبار للطلاب، يمكنك الآن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي العراق 2022 بمديريات التربية العراقية عن طريق الخطوات التالية:

الدخول عبر موقع وزارة التربية التعليم العراقية.

سوف يتوجب عليك ادخال الرمز المرئي والضغط على موافق.

وسوف يحولك تلقائياً إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ثم ادخال اسم الطالب، بالإضافة إلى المحافظة التابعة له.

إدخال رقم الطالب.

ثم الضغط على زر الاستعلام.

رابط النتائج الرسمي

أما عن رابط النتيجة التي يُمكنكم الحصول من خلال على درجات الطلاب، بتسجيل الرقم الإمتحاني، فهو رابط: http://epedu.gov.iq/verify/index.php?url، ثم تسجيل البيانات الخاصة بك واختيار اسم المحافظة والإدارة التعليمية، ثم الضغط على عرض النتيجة وطباعتها أيضًا بكل سهولة.

وظهرت بالفعل حتى الآن عدد من النتائج مثل نتيجة الدور الأول للصف السادس الابتدائي في الرصافة الأولى وفي الكرخ الأولى والثانية، ويُمكن الحصول عليها عبر موقع الوزارة أو من خلال عدد من المواقع الأخرى الغير رسمية في العراق مثل نتائجنا ونجاح، وفي انتظار ظهور باقي النتائج في باقي المدن والإدارات التعليمية المختلفة وفي جميع المدارس.