عاجل- الصين تحذر أمريكا من عواقب وخيمة بسبب تايوان

جدة - نرمين السيد - قالت الوزارة، إن "محاولات قادة تايوان التحالف مع قوى أجنبية معادية لنا ستفشل"، واصفة دعم القوى الانفصالية التى تدعو إلى استقلال تايوان بأنه "أمر بالغ الخطورة".

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد أكد أن بلاده ستدافع عن تايوان عسكريا إذا قامت بكين بغزو الجزيرة ذات الحكم الذاتى، مؤكدا أن الصين "تلعب بالنار"، فيما حذرت الخارجية الصينية، الرئيس الأمريكى من "إساءة تقدير" تصميمها بشأن تايوان.

وأضافت الخارجية الصينية، أن بكين لا تسمح لأى دولة بالتدخل فى شؤونها الخاصة بما فى ذلك ملف تايوان.