الجيش اليمنى يحبط محاولة تسلل حوثية غربى تعز

جدة - نرمين السيد - وأفاد المركز الإعلامى لمحور تعز ـ حسبما أفادت قناة "اليمنية" الإخبارية اليوم الأربعاءـ بأن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل لمليشيا الحوثى فى جبل الأحطوب بمنقطة حبشى غرب مدينة تعز الواقعة جنوب صنعاء. وفى سياق متصل، أفاد المركز اليمنى، بأن المليشيات الحوثية الإرهابية قصفت مواقع قوات الجيش والمقاومة الشعبية فى جبهتى الزنوج والدفاع الجوى شمالى المدينة استمرارا فى خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية التى من المقرر أن تنتهى غدا الخميس. وكان الجيش اليمنى فى محور تعز رصد 1666 خرقا للهدنة الأممية ارتكبتها المليشيات الحوثية الإرهابية منذ بدء سريان الهدنة فى الثانى من شهر أبريل الماضى وحتى الـ25 من شهر مايو الماضي. وبحسب التقرير الصادر عن محور تعز، طالت الخروقات مواقع الجيش والأحياء المكتظة بالسكان داخل المدينة والمناطق والقرى الآهلة بالسكان ومخيمات النازحين خارج مدينة تعز، ونتج عنها استشهاد ما لا يقل عن 8 بينهم مدنيين اثنين وجرح 58 بينهم 17 مدنيا بينهم أطفال ونساء.

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