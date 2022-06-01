زيادة في أسعار البنزين 48 فلساً و 6 فلوس للديزل الخاصة بشهر يونيو 2022م 

الإعلان عن أسعار الوقود زيادة أسعار البنزين والديزل في شهر يونيو الجاري 2022م ولذلك سوف نوضح لكم متابعينا الكرام كافة البيانات والأسعار الجديدة من خلال موقع ثقفني، حيث أن يتراوح ما بين 48 و 49 فلساً في البنزين و6 فلوس في الديزل لكل ليتر وهذا مقارنة أسعار شهر مايو الماضي 2022م ولذلك تم الإيضاح من خلال شركات التوزيع الخاصة بالوقود والأسعار الجديدة، وبناءا على ذلك سوف يتم تطبيق الأسعار الجديدة ابتداء من الغد (يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو 2022م) وأضاف إلى ذلك تسعيرة ضريبة القيمة المضافة الجديدة بنسبة مئوية تصل إلى 5% .

ومن الجدير بالذكر سعر لتر البنزين السوبر ارتفع “98” بمقدار يتراوح ما بين 49 فلساً من 3.66 درهم في شهر مايو الماضي الى 4.15 درهم في شهر يونيو الجاري 2022م حيث أن ارتفع سعر لتر البنزين خصوصي 95 بمقدار 48 فلساً من 3.55 درهم لشهر مايو ماضي، الي 4.03 في شهر يونيو الجاري 2022م وأضاف إلى ذلك صعد سعر لتر بنزين إي بلس 91 مقدار يصل إلى 48 فلساً من 3.48 في شهر مايو الماضي، ويصل في شهر يونيو الجاري حوالي 3.96 .

وقد تجد الإشارة إلى أن سعر لتر الديزل بمقدار 6 فلوس لكل ليتر من 4.08 درهم للشهر الماضي، إلى 4.14 درهم في شهر يونيو الجاري 2022م ولذلك سوف يتم الإيضاح عن خفض أسعار البنزين والديزل في شهر يناير الماضي 2022م يتراوح ما بين 12 و 13 فلساً في البنزين، وأضاف إلى أن 21 فلساً في الديزل وهذا لكل ليتر، وهذا مقارنة بأسعار شهر ديسمبر الماضي 2021م وأضاف إلى ذلك أن هذا ما يتراوح ما بين 3 فلوس في البنزين و 4 فلوس في الديزل، وهذا لكل ليتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر الماضي 2021م.

بالإضافة إلى ذلك أن ارتفاع الأسعار في أعقاب ثبات أسعار الوقود، وهذا بناءا على معدلات منخفضة لمدة تصل إلى حوالي 11شهراً في العام الماضي 2021م وأضاف إلى ذلك تحديد معايير أسعار الوقود التي تم الإعلان عنها من خلال وزارة الطاقة بشكل شهري للمواطنين، حيث أن يكون متوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، ولذلك هذا يكون كلفة التشغيل لشركات التوزيع.