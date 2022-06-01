“3 اعدادي” معرفة نتيجة اعدادية القاهرة 2022.. موعد اعلان نتيجة الشهاده الاعداديه محافظة القاهرة برقم الجلوس من خلال الموقع الرسمي

نتيجة اعدادية القاهرة 2022، من أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي من قبل عدد كبير من الطلاب واولياء الامور في مختلف ادارات محافظة القاهرة هو نتيجة اعدادية القاهرة 2022، وذلك بعد أن انتهى كافة طلاب الصف الثالث الاعدادية من آداء الامتحانات الخاصة بهم في يوم الخميس الماضي والذي قد وافق يوم 26 مايو 2022، والجدير بالذكر أن هناك الكثير من الشائعات المنتشرة في الوقت الحالي على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تقول ان نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة من المقرر ان تصدر ظهر اليوم الأربعاء الموافق يوم 1 يونيو 2022، لكن كل هذه شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، حيث انه لم يتم الاعلان عن مواعيد رسمية تصدر خلالها النتيجة من قبل المسؤولين في الوزارة، للتعرف على تفاصيل اكثر تابعونا عبر موقع ثقفني الإخباري.

نتيجة اعدادية القاهرة 2022

من المقرر ان تصدر نتيجة اعدادية القاهرة 2022 لكافة الطلاب في مختلف مدارس إدارات القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد مرور حوالي أسبوع على تاريخ اخر امتحان قد قام الطلاب بأداء، والجدير بالذكر ان النتيجة من المقرر ان تصدر إلكترونيا، وذلك من خلال الموقع الوحيد المعتمد من المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية وهو موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة، على أن تكون النتيجة متاحة للطلاب من خلال الرقم القومي ورقم الجلوس، وهو الرقم الذي قام الطلاب بتأدية الامتحانات من خلاله، فعِند إدخال كافة البيانات المطلوبة داخل الموقع ستصدر النتيجة فورًا في جميع المواد العلمية بالاضافة إلى المجموع الكلي الخاص بالطالب.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2022

قم بالضغط علي موقع نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 وهو موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة.

قم بالنقر على خدمة “نتيجة الصف الثالث الاعدادي” ضمن كافة الخدمات التعليمية المتاحة أمامك في الموقع.

سيطلب منك الموقع بعض البيانات للتعرف على النتيجة الخاصة بك، وأهم تلك البيانات هي رقم الجلوس الخاص بكل طالب.

قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك باللغة الانجليزية، ثم اضغط على استعلام.

ستصدر لك النتيجة الخاصة بك في كافة المواد العلمية والأدبية في المواد المُضافة للمجموع.

حسب ما تم الاعلان عنه من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية فإن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة من المقرر ان يتم طرحها غدا الخميس الموافق يوم 2 يونيو 2022، وذلك بعد مرور اسبوع كامل على تاريخ اخر امتحان قد قام طلاب الثالث الاعدادي بآداءه، على ان تصدر النتيجة للطلاب الكترونيا من خلال موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة.