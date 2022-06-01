“Available” التقديم للصف الاول الابتدائي 2022.. رابط تقديم سنة اولى ابتدائي من خلال مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

التقديم للصف الاول الابتدائي 2022 أعلنت وزارة التربية والتعليم منذ بضعة أيام عن موعد التقديم للصف الاول الابتدائي 2022 على مستوى الجمهورية، وسوف نقوم معكم من خلال الأسطر القليلة التالية بتوضيح طريقة التقديم والاوراق المطلوبة للالتحاق بالمدارس الحكومية للعام الدراسي القادم 2022-2023 فتابعونا لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

التقديم للصف الاول الابتدائي 2022

أوضحت وزارة التربية والتعليم عن الرابط الخاص بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2022-2023، وقد أوشارت الوزارة أن التقديم سوف يكون بصورة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة بداية من اليوم 1 يونيه، على أن يستمر التقديم حتى نهاية الشهر الجاري، وقد شددت الوزارة على أولياء الأمور ضرورة متابعة موقف القبول والرفض لأبنائهم وذلك من خلال الرابط الخاص بالتقديم ذاته.

شروط التقديم الصف الأول الابتدائي 2022

أوضحت الوزارة في قرار لها، أن التقديم على الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022-2023، متاح على بوابة مركز المعلومات على الموقع الرسمي، وشددت على أولياء الأمور بضرورة اتباع كافة الخطوات بدقة وعدم مخالفة التعليمات الخاصة بالتقديم سواء من حيث السن أو مواعيد التقديم، عن طريق اتباع الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم، ومن أهم الشروط الخاصة بالتقديم نذكر لكم :

يجب ألا يقل سن الطفل عن ست سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات في أول أكتوبر 2022.

أما بالنسبة للتقديم لرياض الأطفال فيجب ألا يقل السن عن 4 سنوات.

تقوم المديريات التعليمية بتنسيق الطلاب تبعا لكثافة المدارس.

يمكن لولي الأمر أن يقوم بمتابعة التنسيق عن طريق المديريات التعليمية.

بعد الإعلان عن نتيجة التنسيق يتم التوجه للمدرسة لتسليم ملف القبول الخاص بالطالب.