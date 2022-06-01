نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Available” التقديم للصف الاول الابتدائي 2022.. رابط تقديم سنة اولى ابتدائي من خلال مركز معلومات وزارة التربية والتعليم في المقال التالي
التقديم للصف الاول الابتدائي 2022 أعلنت وزارة التربية والتعليم منذ بضعة أيام عن موعد التقديم للصف الاول الابتدائي 2022 على مستوى الجمهورية، وسوف نقوم معكم من خلال الأسطر القليلة التالية بتوضيح طريقة التقديم والاوراق المطلوبة للالتحاق بالمدارس الحكومية للعام الدراسي القادم 2022-2023 فتابعونا لتتعرفوا على كافة التفاصيل.
التقديم للصف الاول الابتدائي 2022
أوضحت وزارة التربية والتعليم عن الرابط الخاص بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2022-2023، وقد أوشارت الوزارة أن التقديم سوف يكون بصورة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة بداية من اليوم 1 يونيه، على أن يستمر التقديم حتى نهاية الشهر الجاري، وقد شددت الوزارة على أولياء الأمور ضرورة متابعة موقف القبول والرفض لأبنائهم وذلك من خلال الرابط الخاص بالتقديم ذاته.
شروط التقديم الصف الأول الابتدائي 2022
- يجب ألا يقل سن الطفل عن ست سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات في أول أكتوبر 2022.
- أما بالنسبة للتقديم لرياض الأطفال فيجب ألا يقل السن عن 4 سنوات.
- تقوم المديريات التعليمية بتنسيق الطلاب تبعا لكثافة المدارس.
- يمكن لولي الأمر أن يقوم بمتابعة التنسيق عن طريق المديريات التعليمية.
- بعد الإعلان عن نتيجة التنسيق يتم التوجه للمدرسة لتسليم ملف القبول الخاص بالطالب.
الاوراق المطلوبة للتقديم في الصف الاول الابتدائي
أوضحت وزارة التربية والتعليم انه يجب أن يقوم ولي الأمر بتقديم الأوراق التالية لتقديمها في المدرسة التي سيقبل بها الطالب:
- شهادة ميلاد مميكنة.
- صور شخصية للطالب.
- بطاقة سارية لولي الأمر.
- إيصال كهرباء أومياه او غاز يوضح به محل سكن الطالب.
- ملف التقديم .
- طوابع تعليمية.
- دفتر التأمين الصحي للطالب.
وبهذا نكون قد اوضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم للصف الاول الابتدائي 2022 والاوراق المطلوبة لذلك، وكذلك رابط التقديم.
لقد تم الاعلان بشكل رسمي من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية ان الرابط الخاص بالتقديم في الصف الاول الابتدائي قد اصبح متاح الآن، وذلك ليتمكن كافة اولياء الامور من التقديم للطلاب بعد استوفاء الشروط والاوراق المطلوبة للطلاب، على ان يكون التقديم للطلاب قبل نهاية شهر يونيو 2022 الجاري.
لقد تمت اتاحة لينك تقديم الصف الاول الابتدائي لكافة اولياء الامور، وذلك بعد ان تم الاعلان في منتصف شهر مايو 2022 الماضي عن الشروط التي يجب ان تتوافر في الطالب قبل بدء تقديم الصف الاول الابتدائي، والجدير بالذكر ان التقديم في العام الدراسي القادم 2022/2023 لكافة الطلاب يكون الكترونيا، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “Available” التقديم للصف الاول الابتدائي 2022.. رابط تقديم سنة اولى ابتدائي من خلال مركز معلومات وزارة التربية والتعليم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.