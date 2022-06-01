شروط وخطوات التقديم في وظائف الهلال الأحمر السعودي 1443

هناك الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ،يبحثوا عن طريقة ،وشروط التقديم في الوظائف التي تم الإعلان من قبل الهلال الأحمر السعودي ،حيث أن الهلال الأحمر السعودي أعلن عن فاتح باب التقديم علي عدة وظائف شاغرة للرجال ،والنساء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ،وسوف يتم التعين من خلال مسابقة وظيفية ،ومن هذه الوظائف أخصائى إسعاف ،وطب طوارئ ، ومن خلال مقالتنا سوف نوضح ،شروط ،وخطوات ،والأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الهلال الأحمر السعودي.

شروط يجب توافرها في التقديم لوظائف الهلال الأحمر السعودي

قامت هيئة الهلال الأحمر السعودي ،بوضع عدة شروط ،يجب توافرها ،لكي يتم الحصول علي وظيفية ،من الوظائف التي تقدمها ،وهذه الشروط هي:

أولا:لابد أن يكون المتقدم بطلب الوظيفية مواطن سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم إقامة كاملة داخل حدود الملكة العربية السعودية.

أن يكون المتقدم حاصل علي شهادة بكالوريوس في الخدمات الطبية الطارئ.

إذا كان المتقدم حاصل علي شهادة من خارج حدود المملكة ،يجب أن تكون معادلة من قبل وزارة التعليم السعودي.

لابد أن يكون المتقدم حاصل علي دورتين bla ، Acls ،ويكونوا سارية المفعول .

يشترط أن يكون المتقدم حاصل علي أي دورة من الدورتين phtls ، أو ltls وهما دورات دعم الإصابات.

أن يكون المتقدم لائق طبيا ،وصحيا للوظيفة المقدم عليها ،طبقا للشروط.

أن يكون المتقدم لديه القدرة علي إستخدام الحاسب الآلي.

يشترط علي المتقدم أن يجتاز جميع الإختبارات التحريرية ،والعملية ،والمقابلات الشخصية التي تحددها هيئة الهلال الأحمر.

أن يكون المتقدم مستعد للعمل ،في أي منطقة في المملكة العربية السعودية.

يكون للشخص الذي لديه رخصة قيادة سارية المفعول ،الأفضلية في التعيين.

وأخيرا:لابد أن يكون المتقدم قد حصل علي جميع جرعات لقاح كرونا.

خطوات التقديم في وظائف الهلال الأحمر السعودي

قد بدء التقديم في وظائف الهلال الأحمر السعودي وفي يوم الأحد الموافق 29 مايو 2022 ،ويستمر حتي يوم السبت الموافق 4 يونيو 2022.

يتم التقديم من خلال الموقع الرسمي لوظائف الهلال الأحمر السعودي .

يتم إرفاق جميع المستندات المطلوبة ،للتقديم علي الوظيفة.

المستندات والأوراق المطلوبة لوظائف الهلال السعودي

لكي يتم الحصول علي وظائف الهلال الأحمر السعودي ،يجب إرفاق عدة مستندات للتقديم ،وهذه المستندات هي: