نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “لــينــك” prepnatega موقع نتائج التعليم الاساسي 2022| رابط نتائج الطلاب بالرقم الجلوس ابتدائي واعدادي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتائج التعليم الاساسي 2022 يتم من خلاله الاستعلام عن نتائج صفوف النقل للتعليم الأساسي غلى جانب نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني 2022 في مصر بجميع المحافظات، وقد ظهرت بالفعل على موقع نتائج التعليم الاساسي 2022 التابع لوزارة التربية والتعليم نتائج بعض المحافظات التي تم اعتمادها من قبل السادة المحافظين بالشهادة الاعدادية، وقد ظهرت مؤخرًا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد وكذلك نتيجة محافظة الدقهلية 2022 الترم الثاني وغيرها من المحافظات من بينها الجيزة وشمال سيناء وجنوب سيناء وغيرها، ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني عبر موقع نتائج التعليم الاساسي 2022 في الساعات القليلة المقبلة.

موقع نتائج التعليم الاساسي 2022

يتم استخراج نتائج الطلاب في الشهادة الاعدادية للصفوف الثالث الاعدادي والثاني الاعدادي والاول الاعدادي برقم جلوس الطالب والرقم القومي من خلال بوابة موقع نتائج التعليم الاساسي 2022 وهو الموقع التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمعتمد من الوزارة برفع عليه جميع نتائج المحافظات، حيث يتمكن الطلاب من خلالها من استخراج نتائجهم سواء في صفوف النقل للتعليم الأساسي أو المرحلة الاعدادية بصفوفها من الاول وحتى الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني 2022 بالرقم القومي ورقم المقعد للطالب.

الاستعلام عن النتائج عبر موقع نتائج التعليم الاساسي 2022

يتم استخراج نتائج الطلاب بالترم الثاني 2022 من خلال موقع نتائج التعليم الاساسي 2022 للترم الثاني من خلال بعض الخطوات المرتبة على النحو التالي:

زيارة رابط موقع نتائج التعليم الاساسي 2022 الرسمي.

ثم البدء في اختيار المرحلة التابع لها الطالب بالنقر على صفوف النقل للتعليم الأساسي أو من خلال النقر على المرحلة الاعدادية.

حدد الصف الدراسي المقيد به الطالب مع اختيار الفصل الدراسي الثاني.

ثم يتم كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب وهو الرقم المكون من 14 رقم الموجود في شهادة ميلاد الطالب، على أن يتم تدوينه من اليسار غلى اليمين.

انقر بعدها على عرض النتيجة لتظهر لك النتيجة مع بيان درجات الطلاب.

يمكن من خلال موقع نتائج التعليم الاساسي 2022 استخراج بيان نجاح بالنقر على استخراج بيان نجاح ثم اختيار السنة الدراسية والمرحلة الدراسية والصف الدراسي، ثم املأ البيانات، ثم انقر على تفريغ البيانات.

حسب ما تم الاعلان عنه رسميا من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم فإن نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة بالاضافة إلى كافة نتائج الطلاب في صفوف النقل المختلفة من المقرر ان تصدر من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي فقط، حيث ان هذا هو الموقع الوحيد المعتمد من وزارة التربية والتعليم لتصدر من خلالة النتائج الخاصة بالطلاب، ولا يوجد اي مواقع اخرى رسمية غيره.