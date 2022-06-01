نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم إلكترونياً.. رابط نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الإسكندرية alex results في المقال التالي

عمر شويل - جدة وسط ترقب كبير من جانب طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية تم الإعلان عن اقتراب ظهور النتيجة والتي قد تصدر اليوم بعد ساعات قليلة، وذلك بعد أن انتهت الامتحانات في نهاية شهر مايو الماضي وانتهاء تصحيح الأوراق ورصد الدرجات وجاري اعتماد النتيجة في الوقت الحالي من السيد محافظ الإسكندرية اللواء محمد شريف، بعد أن تمت مراجعة درجات الطلاب وأصبحت الآن جاهزة لكي يتم الإعلان عنها عبر المواقع الإلكتروني ولكي يستطيع جميع الطلاب معرفة درجاتهم بكل سهولة وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس أو الإدارات التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الإسكندرية

وأعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية بأن النتائج أصبح جاهزة لكي يتم الإعلان عنها بعد أن يقوم السيد المحافظ باعتمادها بشكل رسمي بعد قليل، حيث قام بأداء اختبارات نهاية العام الدراسي عدد 106616 طالب وطالبة وتم تقسيمهم على 382 لجنة في مختلف الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة، حيث جاءت أعداد اللجان كالآتي:

إدارة المنتزه: 110 لجنة.

إدارة شرق: 83 لجنة.

وسط الإسكندرية: 41 لجنة.

غرب الإسكندرية: 24 لجنة.

الجمرك: 10 لجان.

العجمي: 44 لجنة.

العامرية: 33 لجنة.

برج العرب: 37 لجنة.

كما شارك في إتمام عملية الامتحانات بنهاية العام الدراسي عدد 14714 ملاحظ و1713 مراقب و1502 معاوناً و764 من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل، وتم الإشراف بشكل مباشر من قبل مديرية التعليم بالمحافظة على اللجان المختلفة للتأكد من أن الامتحانات تتم وفقا للخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

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رابط استخراج نتائج طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

ولكي يستطيع جميع الطلاب الحصول على النتيجة بكل سهولة تم تجهيز موقع خاص بالنتائج من قبل مديرية التعليم بالمحافظة، كما قامت وزارة التربية والتعليم بتجهيز الموقع الخاص بها من أجل إتاحة نتائج جميع المحافظات عليه، ولكي يتم الاستعلام عن النتائج يجب القيام بالخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم

اختيار المحافظة الخاصة بك.

إدخال رقم الجلوس.

الضغط على “عرض النتيجة”.

سوف تظهر النتائج على الفور وجميع الدرجات التي حصل عليها الطالب خلال العام الدراسي 2021/2022 بالإضافة إلى المجموع الكلي والذي يؤهل الطالب للالتحاق بالمدارس الثانوية المختلفة.

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