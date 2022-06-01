إجراءات جديدة من النمسا لمواجهة التضخم

جدة - نرمين السيد - أكد وزير المالية النمساوى الدكتور ماجنوس برونر، أن الحكومة تواجه مشكلة ارتفاع التضخم الراهنة من خلال المضى قدما فى برامج الإصلاح الضريبى مع دعم نقدى لتكلفة التدفئة والوقود.





وقال برونر، فى تصريحات اليوم الأربعاء، قبل الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء برئاسة المستشار الفيدرالى كارل نيهمر - إن الحكومة أصبحت أكثر نشاطا فى مجال المساعدات والمزايا الاجتماعية خصوصا بعد رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، كما نبحث فى طريقة أفضل لدعم العائلات التى لديها أطفال.

وحول ارتفاع أسعار الوقود فى النمسا مقارنة بألمانيا، قال وزير المالية، إن أسعار الوقود مرتفعة للغاية خصوصا بعد قرار الاتحاد الأوروبى بفرض حظر على استيراد النفط الروسى، مشيرا إلى أن لتر الديزل يكلف حاليًا أكثر من 2 يورو.

وأوضح الوزير النمساوى، أن أسعار الوقود فى ألمانيا تختلف من مكان إلى أخر ولكن وبشكل عام وعبر سنوات طويلة ظلت أسعار البنزين والديزل فى النمسا أرخص مقارنة بألمانيا، موضحا أن قطاع الطاقة يتعرض حاليا لضغوط هائلة بسبب أزمة العقوبات الدولية على روسيا.