العالم اليوم - لوك أويل الروسية تقترح خفض إنتاج النفط للحصول على أسعار أفضل

انتم الان تتابعون خبر لوك أويل الروسية تقترح خفض إنتاج النفط للحصول على أسعار أفضل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 يونيو 2022 03:21 مساءً - قال نائب رئيس شركة لوك أويل الروسية، ليونيد فيدون، إن روسيا يجب أن تخفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين 20 و30% إلى ما بين سبعة وثمانية ملايين برميل يوميا لتحصل على سعر أفضل وتتجنب بيع الخام بخصم.

وعزلت العقوبات التي فرضتها الدول الغربية بعد أزمة أوكرانيا في فبراير القطاع المالي الروسي عن النظام العالمي كما تسببت في ضغوط على إنتاج ومبيعات النفط بعد أن رفض مشترون الخام الروسي أو طلبوا خصما.

وسيجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين لمناقشة اقتراح بحظر النفط الروسي الذي تستورده الدول الأعضاء في الاتحاد عن طريق الشحن البحري بحلول نهاية العام الجاري مع استثناء النفط الذي تستورده 3 دول أعضاء في الاتحاد عبر خط أنابيب وهي هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.

وقال فيدون، الذي شارك في تأسيس لوك أويل في عام 1991 في مقاله بصحيفة آر.بي.سي "لماذا تبقي روسيا على إنتاج عشرة ملايين برميل في اليوم إذا كان بإمكاننا أن نستهلك ونصدر بفاعلية (أكبر) ما بين سبعة وثمانية ملايين برميل في اليوم دون خسائر في ميزانية الدولة والاستهلاك المحلي".

وكتب أيضا يقول "أيهما أفضل.. أن تبيع عشرة براميل من الخام بخمسين دولارا (للبرميل) أم سبعة بثمانين دولارا (للبرميل)؟" بينما طالب أيضا بمزيد من الاستثمارات في أسطول الناقلات الروسي قائلا إن العقوبات رفعت تكاليف استئجار السفن.