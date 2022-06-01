العالم اليوم - الأردن.. قروض القطاع تقترب من 40 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 يونيو 2022 03:21 مساءً - أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن قيمة القروض الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص نمت نحو 2.5 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى حوالي 39.6 مليار دولار، مقارنة مع 27.39 مليار في نهاية العام السابق.

واستحوذت التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص على 91.4 بالمئة من إجمالي التسهيلات المقدمة من 22 بنكا تجاريا في الأردن والبالغة 30.7 مليار دينار. وعادت بنوك لزيادة منح التسهيلات للشركات الكبرى بعد أن أدى بطء الإقراض إلى تراجع ربحية تلك البنوك وخاصة التي تملك سيولة عالية.

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