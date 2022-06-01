العالم اليوم - أوكرانيا تسيطر على 20% فقط من "سيفيرودونيتسك" الاستراتيجية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 يونيو 2022 03:21 مساءً - أعلن رئيس إدارة مدينة سيفيرودونيتسك، يوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية لم تعد تسيطر إلا على 20 في المئة فقط من المدينة الواقعة في إقليم دونباس بشرق البلاد.

وعلى الرغم من التقدم الروسي الكبير في المدينة، يرى رئيس إدارة المدنية إن هناك أمل في أن تتمكن القوات الأوكرانية من منع روسيا من السيطرة عليها بالكامل.

وفي مقابلة مع رويترز عبر الهاتف، أضاف أولكساندر ستريوك رئيس إدارة المدينة الأوكرانية أن القوات الروسية تسيطر على 60 في المئة من المدينة، في حين أصبح الباقي "أرضا حراما".

كما أفاد حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي، بتقدم القوات الروسية في سيفيرودونيتسك، لافتا إلى أن الجيش الروسي عزز مواقعه في وسط المدينة الاستراتيجية في إقليم دونباس التي يحاول الروس السيطرة عليها.

وكتب غايداي على تلغرام أن "الروس يواصلون هجومهم ويعززون مواقعهم في وسط سيفيرودونيتسك" التي أصبحت العاصمة الإدارية لمنطقة لوغانسك بالنسبة للسلطات الأوكرانية منذ استولى الانفصاليون الموالون لموسكو على مدينة لوغانسك عام 2014.

ولفت إلى أن القوات الروسية تشن هجمات أيضًا في الأحياء الشمالية والجنوبية والشرقية في سيفيرودونيتسك.

وكان حاكم لوغانسك قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء، أن القوات الروسية توشك على الاستيلاء الكامل على سيفيرودونيتسك "التي تسيطر على الجزء الأكبر منها".

وأضاف غايداي «يواصل الروس تدمير البنى التحتية والمنشآت الصناعية"، بعدما قصفت القوات الروسية خزّانًا يحتوي على حمض النتريك في مصنع آزوت للمواد الكيميائية في سيفيرودونتسك.